DIRETTA GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, LUNEDÌ DI CALCIO

Sta per iniziare l’ultima partita del campionato giovanile italiano per eccellenza in questo lunedì 23 settembre 2024: alle ore 18:30, la diretta Genoa Fiorentina Primavera vedrà sfidarsi due squadre che potranno raggiungere la doppia cifra di punti.

I rossoblu sono infatti a 7 punti grazie principalmente alle vittorie contro Juventus e Milan oltre al pareggio nell’ultimo turno di campionato con la Cremonese in un pirotecnico 3-3. L’unica nota stonata è stata la sconfitta col Bologna per 3-0.

Diretta/ Fiorentina Lazio (risultato finale 2-1): la decide Gudmundsson ! (Serie A, 22 settembre 2024)

Alla Fiorentina per andare a quota 10 punti in classifica basterà un pareggio dato che fin qui sono state messe a referto tre vittorie consecutive: 3-2 al Cesena, 4-1 al Verona e 1-0 sul campo del Torino. Nell’ultima giornata è arrivato però il primo ko contro il Lecce.

DOVE VEDERE DIRETTA TV GENOA FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Genoa Fiorentina Primavera vi basterà collegarvi sul canale 60 del digitale terreste ovvero Sportitalia.

Video infortunio Malinovskyi choc alla caviglia in Venezia Genoa/ Rischio frattura, si teme lungo stop

Stessa soluzione per la diretta streaming poiché Sportitalia offre la possibilità di assistere all’evento anche su app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA PRIMAVERA

Adesso è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Fiorentina Primavera. I rossoblu si schiereranno con il 3-5-2 con Consiglio in porta e il trio Meconi-Ferroni-Contarini in difesa. Come esterni ci saranno Deseri e Casa con Arata, Rossi e Arboscello a centrocampo. Davanti Dorgu-Ghirardello.

La Fiorentina risponderà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Vannucchi titolare mentre qualche metro più avanti ci saranno Kouadio, Sadotti, Romani e Scuderi. Harder e Ievoli in mediana daranno equilibrio alla trequarti composta da Caprini, Rubino e Trapani. Unica punta Braschi.

Diretta/ Venezia Genoa (risultato finale 2-0): la chiude Pohjanpalo! (Serie A, 21 settembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA FIORENTINA PRIMAVERA

Infine andiamo a consultare le quote per le scommesse sulla diretta Genoa Fiorentina Primavera. A partire con i favori del pronostico sono i padroni di casa a 2.25 contro i 2.80 dei viola, impegnati in trasferta. Il segno X del pari è dato a 3.50.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’intera gara, sono quotati a 1.70 con l’Under alla stessa soglia a 2. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.58 e 2.15.