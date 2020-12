Diretta/ Fiorentina Sassuolo (Serie A) streaming video e tv: viola in affanno

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: PRANDELLI NON PUÒ SBAGLIARE!

Fiorentina Sassuolo, in diretta presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Viola in affanno con l’arrivo di Prandelli in panchina che non ha portato l’auspicata svolta. Dopo aver riacciuffato in extremis il pari contro il Genoa è arrivata per i toscani un’altra pesante sconfitta a Bergamo e la squadra resta quartultima, con soli 9 punti finora raccolti. Dall’altra parte il Sassuolo continua a sognare l’Europa, al momento quinto in classifica ma a sole 2 lunghezze dall’Inter seconda. Dopo il ko con l’Inter la squadra di De Zerbi ha saputo reagire, pareggiando sul difficile campo della Roma e tornando alla vittoria nell’anticipo di venerdì scorso col Benevento. Un segnale di continuità per una squadra in grado finora di proseguire il lavoro della scorsa stagione, in cui il Sassuolo ha saputo imporsi come mina vagante del campionato. La Fiorentina però non vince in campionato dal 3-2 interno del 25 ottobre scorso, un nuovo passo falso aprirebbe scenari di crisi ancor più profondi per i viola.

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Fiorentina Sassuolo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cesare Prandelli con un 4-3-3: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejón, Kouamé, Ribery. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto De Zerbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.45, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA