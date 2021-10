Diretta/ Foggia Acr Messina streaming video tv: Zeman per la continuità (Serie C)

DIRETTA FOGGIA ACR MESSINA: SFIDA SPECIALE PER ZEMAN!

Foggia Acr Messina, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Zdenek Zeman cerca la continuità per il suo Foggia, dopo una partenza fatta di alti e bassi. Nel turno infrasettimanale i Satanelli sono tornati a vincere e convincere, rifilando 3 gol alla Fidelis Andria in trasferta. E’ tra le mura amiche dello “Zaccheria” però che i rossoneri stanno soffrendo di più e sono in cerca di una svolta.

Mercoledì scorso il Messina è stato costretto ad arrendersi in casa contro la capolista Bari. I peloritani hanno perso quattro delle ultime cinque partite disputate tra campionato e Coppa Italia, ottenendo nel mezzo un successo interno contro la Virtus Francavilla che è stato a conti fatti ossigeno puro per la classifica. Il 15 settembre scorso le squadre si sono già affrontate in Coppa Italia con vittoria del Foggia per 2-0, il Messina non espugna lo “Zaccheria” dall’1-2 del 14 febbraio 2014.

DIRETTA FOGGIA ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Acr Messina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ACR MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Acr Messina, match che andrà in scena al Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alastra, Martino, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Gallo, Petermann, Rocca; Di Grazia, Ferrante, Curcio. Risponderà il Messina allenato da Salvatore Sullo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi; Simonetti, Fofana, Damian, Catania; Adorante, Vukusic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pino Zaccheria di Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



