Potremmo parlare di Messina Foggia parlando esclusivamente del duello a distanza tra il terzino a tutta fascia Ortisi e Mazzocco, perché due dei tre gol che andremo poi a rivedere in questo video degli highlights passano proprio da questi due giocatori. In avvio di match la gara è stata molto equilibrata, a tal punto che nel commentarla pensavamo potesse anche finire in quel modo. Ma con il passare del tempo ci siamo resi conto di quanto le incursioni di Mazzocco mettessero in seria difficoltà i padroni di casa.

Non a caso, la prima rete arriva proprio in questo modo con il terzino che si dimentica di seguire la mezzala che è stata lasciata libera di segnare un bel gol rasoterra dove il portiere non poteva arrivare. Dopo la rete, sembra che Arai passeggi per il campo non riuscendo ad essere incisivo nemmeno in fase di possesso, e in un 3-5-2 l’apporto dei due terzini è fondamentale, mancando con la testa uno dei due, il risultato finale si va poi a spiegare da solo.

VIDEO MESSINA FOGGIA, IL SECONDO TEMPO

Anche il secondo tempo di Messina Foggia segue lo stesso canovaccio, perché nell’avio vediamo un’azione in fotocopia della prima rete con il terzino che va poi a dimenticarsi di Mazzocco che anche questa volta viene lasciato da solo in area e anche questa volta, segna. Non a caso poi il mister siciliano decide di cambiare giocatore, che oggi non sembrava al meglio delle proprie potenzialità. Anche se poi il risultato è stato arrotondato ugualmente.

La terza rete però si sgancia da questo duello di cui vi abbiamo parlato, anzi i due giocatori in questione non centrano nulla. Questa volta a segnare è stato Emmausso, ormai un habitue della squadra foggiana che trova la rete dopo una bella serie di scambi che lo hanno visto poi culminare in rete. Partita dunque da dimenticare per il Messina, che oggi deve fare ammenda e rivedere molti video poi nei prossimi giorni di allenamento.

VIDEO MESSINA FOGGIA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA