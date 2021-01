Diretta/ Foggia Juve Stabia (Serie C) streaming video Rai: Satanelli alla prova

Foggia Juve Stabia, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria di Terni, in programma lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Partita molto importante ma sono i Satanelli ad essere messi particolarmente alla prova. Il Foggia infatti dopo aver agganciato il terzo posto sembra credere a un campionato di vertice, dimenticando tutte quelle che erano le incognite di inizio stagione, quando dopo il ripescaggio la situazione sembrava particolarmente complicata. La Juve Stabia, retrocessa dalla Serie B, non è riuscita finora a tenere lo stesso passo delle formazioni di vertice.

Nel girone C la classifica, almeno per quanto riguarda la lotta per il salto diretto in cadetteria, sembra essere totalmente monopolizzata da Ternana e Bari, ma le Vespe per provare a diventare grandi dovranno per forza di cose ottenere quella continuità sfuggita negli ultimi altalenanti risultati del 2019. Quello di Foggia sarà un esame di maturità importante, vista la forza espressa dai rossoneri nelle ultime settimane, soprattutto tra le mura amiche.

DIRETTA FOGGIA JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Juve Stabia sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su canali numero 57 e 58 di Rai Sport. Sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet su RaiPlay e sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Foggia Juve Stabia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Marchionni con un 3-5-1-1: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Vitale, Raggio Garibaldi, Rocca, Di Jenno; Curcio; D’Andrea. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Padalino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Tomei; Garattoni, Codromaz, Troest, Allievi; Bovo, Berardocco, Vallocchia; Fantacci, Romero, Orlando.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Foggia e Juve Stabia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.60, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 6.00.

