Diretta Foggia Sorrento/ Streaming video e tv: match ostico (Serie D)

Foggia Sorrento, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Dopo l’ultima vittoria contro il Val d’Agri i Satanelli si sono mantenuti a un solo punto di distacco dal Bitonto primo in classifica e soprattutto hanno prolungato la loro serie positiva, senza sconfitte dalla sfida del primo settembre scorso sul campo del Città di Fasano. Anche il Sorrento è reduce da cinque risultati utili consecutivi nel campionato di Serie D. Nell’ultima sfida i campani hanno pareggiato a reti bianche in casa contro il Brindisi, tenendo i pugliesi lontani una lunghezza e mantenendo dunque il quinto posto in classifica. Il Foggia è ancora imbattuto in casa, il Sorrento è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte dopo i primi due ko esterni contro Agropoli e Gravina.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Sorrento non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà comunque visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA SORRENTO

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Foggia Sorrento, domenica 10 novembre 2019 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Il Foggia allenato da Ninni Corda schiererà un 3-5-2: Fumagalli, Delli Carri, Viscomi, Di Jenno, Campagna, Gentile, Cittadino, Staiano, Di Masi, Iadaresta, Tortori. 4-3-3 per il Sorrento guidato in panchina da Vincenzo Maiuri: Scarano; Cesarano, Cacace, Fusco, Masullo; La Monica, De Rosa, Vitale; Bonanno, Gargiulo, Herrera.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Foggia Sorrento la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 1.80, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.10 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 4.33. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.20 l’over 2.5 e quotato 1.65 l’under 2.5.



