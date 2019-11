Diretta Foggia Val d’Agri/ Streaming video tv: Corda non può sbagliare (Serie D)

Foggia Val d’Agri, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria, si gioca alle ore 14:30 di domenica 3 novembre: siamo nella decima giornata del girone H per il campionato di Serie D 2019-2020. Sulla carta per i satanelli si tratta di un impegno abbordabile: reduce dalla vittoria sul campo del Nardò, il Foggia va ancora alla ricerca della giusta continuità in questo gruppo e, per puntare alla promozione, ha bisogno di perdere meno punti rispetto a quanto successo in avvio di stagione. I pugliesi infatti hanno già pareggiato tre volte, con una sconfitta; in questo momento occupano il secondo posto in classifica al fianco del Città di Fasano, con un punto da recuperare al Bitonto che è volato in testa. Oggi contro il Grumentum, una squadra che lotta per salvarsi, deve necessariamente arrivare una vittoria per Ninni Corda e i suoi ragazzi; vedremo se sarà così, intanto mentre aspettiamo la diretta di Foggia Val d’Agri possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Val d’Agri non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite dei satanelli, nel campionato e nella Coppa Italia Serie D, sono state acquistate dal portale Eleven Sports che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA VAL D’AGRI

Per Foggia Val d’Agri Ninni Corda potrebbe cambiare qualcosa: il modulo sarà sempre il 3-5-2 ma in attacco uno tra Tortori e Cannas dovrebbe prendere il posto di Gibilterra per affiancare Iadaresta. Tortori può fare anche l’esterno di centrocampo, eventualmente sfilando la maglia a Francesco Russo; a destra opererà Sadek, Gentile può tornare in mezzo al posto di Cittadino (o Campagna) con la conferma di Staiano, a giocarsi una maglia in mediana c’è anche Gerbaudo. Salines dunque è precettato per la difesa, andando a completare una linea che con Delli Carri e Viscomi si dispone davanti al portiere Fumagalli. Il Val d’Agri di Antonio Finamore gioca con il 4-3-3: in porta va Donini, davanti a lui De Gol e Carrieri formano la coppia di difensori centrali con Cecci e Dubaz che agiscono come terzini. Spazio poi alla regia di Catinali in mezzo al campo, con Agresta e Lobosco che sono favoriti su Nicola Pellegrini per le maglie da mezzali; nel tridente offensivo rischia il posto Leandro Martinez, lo insidia infatti Bongermino che può giocare come centravanti, con Cirelli e Potenza (4 gol in campionato) larghi.



