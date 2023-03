Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore e podio GP Arabia 2023

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2023: LECLERC E VERSTAPPEN FUORI DALLA TOP 10!

Domenica in compagnia della diretta Formula 1 oggi 19 marzo sul circuito di Gedda, dove stasera si correrà il Gran Premio d’Arabia Saudita 2023, un appuntamento molto atteso in particolare dopo i colpi di scena dei giorni scorsi, perché non capita spesso di seguire una corsa nella quale Charles Leclerc e Max Verstappen partono entrambi fuori dalla top 10, chi per una penalizzazione e chi per un guasto nelle qualifiche, quindi in pole position c’è come un anno fa Sergio Perez, che nel 2022 poi si inchinò al compagno di squadra mentre questa volta potrebbe temere soprattutto il rinato Fernando Alonso, che dopo il podio in Bahrain stavolta scatterà dalla prima fila e magari punterà ancora più in alto, mentre per Ferrari e Mercedes i leader saranno stavolta Carlos Sainz e George Russell, che d’altronde si sta abituando a stare davanti a Lewis Hamilton.

Il secondo appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Gedda alle ore 18.00 italiane, cioè quando in Arabia Saudita saranno le 20.00 locali, considerato che si gareggia in notturna ma che c’è pure una differenza di due ore di fuso con l’Arabia Saudita. Ci ricordiamo molto bene a dicembre 2021 una gara ricca (fin troppo) di imprevisti e colpi di scena: Safety Car, bandiere rosse, tamponamenti fra i grandi rivali, penalizzazioni prima del successo di Hamilton, mentre a marzo 2022 fu meraviglioso il duello fra Verstappen e Leclerc, che invece questa volta vorranno animare la diretta Formula 1 con un doppio tentativo di grande rimonta.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Nulla è cambiato rispetto all’anno scorso, quindi naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio dell’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Gedda con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio dell’Arabia Saudita da Gedda sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2023: LE CARATTERISTICHE DI GEDDA

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2023, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che naturalmente non è più inedita per il Circus, ma resta comunque tra le più recenti: la gara di Gedda si svolgerà sulla distanza di 50 giri, ognuno dei quali misura 6.174 metri, per un totale di 308,450 km. Si tratta di un circuito che non è facile da spiegare con i numeri: cittadino e caratterizzato dalla bellezza di 27 curve, potrebbe sembrare da questi dati essenziali una fotocopia araba di Montecarlo, in realtà si è rivelato molto veloce perché solo poche di queste 27 curve richiederanno ai piloti di frenare davvero.

Gedda è la seconda pista più lunga del Mondiale di Formula 1 dopo Spa Francorchamps, mentre il fatto che si tratti di un circuito cittadino potrebbe incidere soprattutto per il fatto che le barriere sono vicine e le gare possono essere imprevedibili – il debutto del 2021 fu in tal senso clamoroso. Infine, saranno ben tre le zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque sul rettilineo del traguardo ma poi anche tra le curve 20 e 22 e di nuovo nel tratto fra la 24 e la 27, sempre per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede ai vari Detection Point.

Siamo solo alla terza edizione, ma ogni anno ci sono modifiche: la curva 22 inizia adesso dieci metri dopo, mentre la 23 è stata spostata di cinque metri. A livello di recinzioni, ci sono stati ritocchi in corrispondenza delle curve 14 e 20 per allargare il tracciato, favorendo una maggior visuale ai piloti. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere imprevedibile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Arabia Saudita 2023 sul circuito di Gedda sta per cominciare…











