Diretta Formula 2/ Gp Arabia 2021 Jeddah streaming video tv: la Feature Race

La diretta Formula 2 sarà protagonista anche oggi, domenica 5 dicembre, in occasione della giornata conclusiva del Gran Premio d’Arabia Saudita 2021 sulla pista del circuito cittadino di Jeddah, dove la Formula 2 fa tappa per la prima volta nella sua storia tornando protagonista dopo oltre due mesi dall’appuntamento di fine settembre a Sochi, che aveva chiuso quella che potremmo definire la sezione “estiva” della stagione, passata anche per Monza un paio di settimane prima. Al penultimo atto della stagione, la diretta Formula 2 sarà naturalmente molto importante perché in ballo ci sono punti pesanti per la conquista del Mondiale.

Sono infatti ancora numerosi i piloti che possono lottare per diventare l’erede di Mick Schumacher, campione del Mondo un anno fa, a cominciare naturalmente dall’australiano Oscar Piastri, inseguito ad esempio dal cinese Guanyu Zhou, ma anche dal russo Robert Shwartzman che citiamo volentieri come rappresentante del vivaio della Ferrari, dunque particolarmente desideroso di seguire le orme di Schumi jr, ma staremo a vedere cosa succederà oggi per la diretta Formula 2 in Arabia Saudita.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP ARABIA SAUDITA 2021

Dobbiamo ricordare agli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2021 di Formula 2 in diretta tv sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Jeddah sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ARABIA SAUDITA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Per avvicinarci nel migliore dei modi alla diretta Formula 2, andiamo a presentare quello che succederà nelle prossime ore a Jeddah per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2021 della categoria cadetta dell’automobilismo. Gli appassionati sanno ormai molto bene che il format di ogni weekend è cambiato nel Mondiale 2021 di Formula 2: meno Gran Premi, ma con ben tre gare ad ogni weekend aggiungendo una seconda Sprint Race, collocate entrambe al sabato sposando di conseguenza alla domenica la più lunga Feature Race. Sarà naturalmente così anche oggi, domenica 5 dicembre 2021, sull’ormai non più inedito nastro d’asfalto del circuito di Jeddah.

Programma alla mano vediamo allora che per la Formula 2 a Jeddah la Feature Race avrà inizio alle ore 15.25 italiane di questo pomeriggio (le 17.25 locali, ci sono due ore di fuso orario). Aggiungiamo pure che questa gara “lunga” avrà una durata di 28 giri per un totale di 172,900 km (otto tornate in più rispetto alle Sprint Race), assegnando naturalmente il punteggio completo per quanto riguarda la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2.



