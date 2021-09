Diretta Formula 2/ Gp Italia 2021, streaming video tv: oggi le Sprint Race a Monza!

DIRETTA FORMULA 2: OGGI LE SPRINT RACE A MONZA!

Dopo lunghissima attesta ecco che la Formula 2 torna in diretta già oggi, sabato 11 settembre 2021 per il Gran premio d’Italia 2021. A quasi due mesi dalle scintille di Silverstone, anche la cadetteria delle 4 ruote torna sotto a riflettori e pur lo fa sul tracciato di Monza, scenario di mille battaglie storiche: e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla pista, tenuto poi conto che ormai anche per il campionato del mondo 2021 siamo davvero agli sgoccioli. Con questa tappa italiana per la Formula 2 ci avviciniamo a gran passi alla conclusione della stagione e dunque pesano doppio i punti messi in palio in questo fine settimana brianzolo.

Attenzione allora, fin da questo sabato 11 settembre a Piastri e Zhou, che ben vicini dominano le vette della classifica del mondiale piloti con 108 e 103 punti ciascuno, ma pure a Shwartzman e Ticktum che a breve distanza nella graduatoria puntano oggi a recuperare ampio terreno, in strada come nella graduatoria del mondiale. Pure ovviamente u 4 sopracitati non saranno i soli grandi protagonista annunciati per la diretta della Formula 2 del Gran premio di Monza: sul tracciato italiano l’impressione è che davvero tutto può ancora accadere, anche in questo sabato.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP ITALIA 2021

Dobbiamo ricordare agli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza per la Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 tel telecomando della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP D’ITALIA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Pur impazienti i dare il via alla diretta della Formula 2 per il Gran premio d’Italia 2021, serve pure ora rinfrescarci la memoria sul programma e gli orari che oggi i nostri beniamini della cadetteria seguiranno. Dopo che ieri sul tracciato brianzolo sono andate in scena prove libere e qualifiche, ecco che da calendario ufficiale, nella giornata di oggi, sabato 11 settembre 2021 saranno di scena entrambe le Sprint race. Programma alla mano vediamo allora che per la Formula 2 a Monza la Sprint race 1 avrà inizio alle ore 8.50, per chiudersi alle ore 9.35: gara 2 comincerà invece alle ore 14.45 e la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 15.30. Aggiungiamo pure che entrambe le gare avranno durata di 21 giri (121.653 i chilometri coperti) e che pure assegneranno punti pesanti, validi per la classifica del mondiale piloti.



