Diretta Formula 2/ Gp Gran Bretagna 2019 Silverstone streaming tv: orario, vincitore

La Formula 2 è in diretta anche oggi con il Gran Premio di Gran Bretagna, settima prova del Mondiale 2019: il circuito di Silverstone è infatti uno dei dodici che ospita pure la categoria “cadetta” e tra ieri e oggi stiamo vedendo in azione sulle strade del leggendario circuito britannico anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, che proprio a Silverstone entra nella seconda metà della sua stagione. Gli appassionati italiani fanno il tifo soprattutto per il nostro Luca Ghiotto e per due figli d’arte che con l’Italia hanno un legame molto speciale, come è normale che sia parlando di Mick Schumacher e Giuliano Alesi. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi domenica 14 luglio sarà il giorno di gara-2, che è più breve rispetto a gara-1 cui abbiamo assistito ieri e assegna punteggio ridotto (15 punti al primo e punti fino all’ottavo, non al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 11.00 italiane (le 10.00 locali) e sarà di fatto il primo grande appuntamento della domenica a Silverstone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.00 per il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 2 a Silverstone, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Silverstone sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Gran Bretagna a Silverstone, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nel corso della prima parte della stagione e soprattutto ieri, nel corso della prima gara sul tracciato che è nato dove nella Seconda Guerra Mondiale c’era un aeroporto della Raf. In Formula 2 il pubblico di casa non avrà un punto di riferimento indiscutibile quale può essere Lewis Hamilton fra i “grandi”: il migliore pilota britannico nella prima metà della stagione è stato senza ombra di dubbio Jack Aitken, che aveva vissuto un weekend memorabile a Baku con la vittoria in gara-1 e il terzo posto nella gara della domenica. In seguito Aitken ha raccolto pure un secondo posto a Barcellona e un terzo posto a Le Castellet, ma ha vissuto momenti difficili a Zeltweg, weekend nel quale non ha raccolto nemmeno un punto ed è stato scavalcato ad esempio dal nostro Luca Ghiotto, che invece al Red Bull Ring aveva saputo chiudere entrambe le gare al secondo posto.



