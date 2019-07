Nuovo appuntamento della serie cadetta della F1: questo fine settimana la Formula 2 torna in diretta ma dalla pista di Silverstone dove verrà disputato il prestigioso Gran premio di Gran Bretagna 2019. L’attesa intorno a tale banco di prova del mondiale è davvero tanta, vista anche l’aurea mitica che circonda la pista britannica, intorno alla quale sono nate parecchie case automobilistiche protagoniste di questo sport. Ma non solo: con il Gp di Gran Bretagna infatti, settimo appuntamento del mondiale della formula 2, infatti si farà il giro di boa dell’intera stagione e si chiuderà quindi una prima parte del calendario che si è rivelata davvero brillante e aperta. Difficile poi individuare già oggi un possibile favorito al trionfo anche solo di gara 1 di questo oggi, anche se certo non possiamo sottovalutare il grande stato di forma del brasiliano Sette Camera, a podio in entrambe le prove in Austria. Occhi puntati però oggi a Silverstone anche sull’olandese De Vries, protagonista a Le Castellet solo lo scorso weekend del 22-23 giugno, il figlio d’arte Mick Schumacher e l’azzurro Luca Ghiotto.

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 1, appuntamento clou della giornata di oggi per la Formula 2 per il Gran Premio d’i Gran Beretagna 2019 a Silverstone, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova sullo storico tracciato britannico sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

Verso la diretta della Formula 2 per il Gp di Gran Bretagna 2019 serve ora ricordare a tutti gli appassionati come si comporrà il programma della giornata di oggi, sabato 13 luglio sulla pista di Silverstone. Urge però una precisazione per tutti i fan della formula cadetta, che dovranno, sia oggi che domani, fare attenzione all’oretta di fuso orario tra Inghilterra e Italia: in ogni caso non sarà certo disagevole per tutti assistere a questo banco di prova così prestigioso per il mondiale. Ecco quindi che dopo prove libere e qualifiche che sono state disputate ieri, oggi il momento clou sarà naturalmente gara 1 per la Formula 2 al Gp di Gran Bretagna: sarà quindi alle ore 16,45 che si spegneranno i semafori rossi sul rettilineo della pista inglese. Da qui saranno 29 giri fino alla bandiera a scacchi, dove sono in parecchi a sperare di riconfermasi in doppietta: di fatto nelle ultime sette edizioni del Gp di Gran Bretagna 2019 per la formula 2 hanno vinto sette piloti diversi.



