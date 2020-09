Diretta Formula 2/ Gp Italia 2020 streaming video e tv, gara-1 a Monza

La Formula 2 in diretta torna con il Gran Premio d’Italia, ottava prova del Mondiale 2020: il circuito di Monza, un luogo leggendario per l’automobilismo mondiale, ospita dunque pure la categoria “cadetta” e potremo vedere in azione sulle strade dell’Autodromo Nazionale anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, che da quando la stagione è ripartita stanno affrontando un calendario molto intenso, giunto appunto all’ottavo appuntamento nel giro di due mesi. Sono tanti i protagonisti che seguiremo con grande attenzione, da Mick Schumacher al nostro Luca Ghiotto fino all’altro figlio d’arte Giuliano Alesi, figlio dell’ex pilota Ferrari Jean Alesi, ma pure il russo Robert Shwartzman, compagno di Mick Schumacher alla Prema e a sua volta membro della Ferrari Driving Academy, così come Callum Ilot, che è leader della classifica. Come prevede il regolamento della categoria, oggi sabato 5 settembre sarà il giorno di gara-1, quella più lunga e che assegna punteggio pieno per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2: la partenza avrà luogo alle ore 16.45, arrivando dunque in questo caso poco dopo il termine della sessione di qualifica della categoria maggiore, saranno 30 i giri da percorrere del velocissimo tracciato di Monza per la diretta Formula 2.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Italia di Formula 2 a Monza, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ITALIA: I PROTAGONISTI A MONZA

Verso la diretta Formula 2 del Gp Italia da Monza, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nella prima parte della stagione della Formula 2, che nonostante tutto è ormai entrata nella sua seconda metà. Molti li abbiamo già citati: ai primi due posti della classifica abbiamo infatti Robert Shwartzman e Callum Ilott, con il russo che si è imposto in gara-2 domenica scorsa a Spa ed è il nuovo leader della classifica. A Spa Francorchamps ci sono stati ben due podi anche per Mick Schumacher, secondo in gara-2 e terzo in gara-1, vinta invece dal giapponese Yuki Tsunoda. Il figlio d’arte tedesco è quarto in classifica ed è salito già sei volte sul podio, anche se senza vittorie: Monza sarà fonte di ispirazione anche per Mick come per suo papà Michael? Manca la continuità invece al nostro Luca Ghiotto, che a Budapest ha conquistato la vittoria in gara-2 ed è stato secondo a Barcellona sempre in gara-2, ma in quattro Gran Premi su sette non ha portato a casa nemmeno un punto. Ben nove piloti hanno già conquistato almeno una vittoria quest’anno in Formula 2 e di conseguenza gli alti e bassi sono normali per tutti, ma il veneto sta soffrendo decisamente troppo da questo punto di vista: la gara di casa pur senza pubblico lo aiuterà?

