Diretta Formula 2/ Gp Le Castellet 2019 streaming video tv, orario e vincitore gara-2

La Formula 2 è in diretta anche oggi con il Gran Premio di Francia, quinta prova del Mondiale 2019: il circuito di Le Castellet è infatti uno di quelli che ospita pure la categoria “cadetta” e tra ieri e oggi stiamo vedendo in azione sulle strade del circuito Paul Ricard anche tutti i nomi più attesi della Formula 2. I nomi da seguire sono davvero tanti, dal nostro Luca Ghiotto al figlio d’arte Mick Schumacher, senza dimenticare (a proposito di padri celebri) che c’è pure Giuliano Alesi, per il quale naturalmente l’appuntamento a Le Castellet ha un fascino speciale. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi domenica 23 giugno sarà il giorno di gara-2, che è più breve rispetto a gara-1 cui abbiamo assistito ieri e assegna punteggio ridotto (15 punti al primo e punti fino all’ottavo, non al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 11.25 e sarà di fatto il primo grande appuntamento della domenica al Paul Ricard.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.25 per il Gran Premio di Francia di Formula 2 a Le Castellet, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Le Castellet sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP FRANCIA: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Francia a Le Castellet, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nel corso della prima parte della stagione e soprattutto ieri, nel corso della prima gara al Paul Ricard, tracciato tornato alla ribalta dopo circa un trentennio di assenza. La Formula 2 invece riparte dopo un mese di pausa, perché l’ultima gara era stata quella di Montecarlo. In copertina dunque possiamo mettere l’olandese Nyck De Vries della ART Grand Prix, che nelle ultime gare sta facendo meglio anche del canadese Nicholas Latifi (DAMS) e ieri si è imposto in gara-1 allungando in vetta alla classifica generale che fino a ieri lo vedeva di un punto dietro a Latifi. Purtroppo stanno vivendo un momento complicato sia Luca Ghiotto sia Mick Schumacher, entrambi a secco di punti anche ieri nel primo atto a Le Castellet: già oggi sarebbe importante per il pilota italiano e per Schumi junior riuscire a invertire la tendenza.



