Diretta Formula 2/ Gp Russia 2021 streaming video tv: le Sprint Race a Sochi

La diretta Formula 2 torna oggi, sabato 25 settembre, in occasione del Gran Premio di Russia 2021 sulla pista di Sochi, che sotto molti punti di vista non può reggere il paragone con i due circuiti che in precedenza hanno ospitato gli ultimi Gran Premi della Formula 2, cioè Silverstone a metà luglio e poi naturalmente Monza, un paio di settimane fa. Sochi però sarà il terzultimo appuntamento (e l’ultimo prima di una lunghissima pausa che ci porterà al gran finale a dicembre), di conseguenza la diretta Formula 2 sarà molto importante perché in ballo ci sono punti pesanti per la conquista del Mondiale.

Sono infatti ancora numerosi i piloti che possono lottare per conquistare la corona iridata che fu di Mick Schumacher un anno fa: la lotta però dovrebbe essere soprattutto tra l’australiano Oscar Piastri e il cinese Guanyu Zhou, attualmente primo e secondo con un margine di sole 15 lunghezze in favore di Piastri. Potrebbero sperare nella rimonta anche altri inseguitori quali il russo Robert Shwartzman (gara ovviamente speciale per lui) e il britannico Dan Ticktum, ma staremo a vedere cosa succederà oggi per la diretta Formula 2 in Russia.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP RUSSIA 2021

Dobbiamo ricordare agli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio di Russia 2021 di Formula 2 in diretta tv sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Sochi sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP RUSSIA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Per avvicinarci nel migliore dei modi alla diretta Formula 2, andiamo a presentare quello che succederà nelle prossime ore a Sochi per il Gran Premio di Russia 2021 della categoria cadetta dell’automobilismo. Ieri sono andate in scena prove libere e qualifiche, ecco che da calendario nella giornata di oggi, sabato 25 settembre 2021, saranno di scena entrambe le Sprint Race, secondo il formato di gara introdotto nel 2021 dalla Formula 2, che ha portato alla domenica la più lunga Feature Race collocando tuttavia al sabato ben due Sprint Race, per aumentare il numero delle gare in un weekend e ridurre invece il numero dei Gran Premi.

Programma alla mano vediamo allora che per la Formula 2 a Sochi la Sprint Race 1 avrà inizio alle ore 9.30 italiane (10.30 locali, c’è un’ora di fuso orario); la Sprint Race 2 comincerà invece alle ore 15.45. Aggiungiamo pure che entrambe le gare avranno durata di 21 giri per un totale di 122,808 km, mentre domani la Feature Race sarà prevista sulla distanza di 28 giri e come sempre assegnerà un punteggio maggiore – ma la somma dei punti delle due Sprint Race rende il sabato particolarmente importante.



