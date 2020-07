Diretta Formula 2/ Streaming video e tv, vincitore gara 1 Gp Ungheria 2020

Si torna in diretta con la Formula 2: oggi sabato 18 luglio 2020 infatti la cadetteria è protagonista all’Hungaroring, per disputare il Gran Premio di Ungheria 2020, terza tappa della stagione 2020 e dunque i riflettori saranno naturalmente puntati su gara 1, primo appuntamento di rilievo di questo fine settimana. Dopo un doppio appuntamento in Austria, che ci ha regalato davvero intense emozioni, ecco che la Formula 2 sarà protagonista in terra magiara, su un tracciato complicato e tortuoso, dove non è sempre facile superare, ma dove senza dubbio occorrerà grande spettacolo. Questo senza dubbio già da gara 1, appuntamento cardine di questo sabato per la diretta della Formula 2, al cui termine verranno assegnati pure i primi pesantissimi punti validi per la classifica del Mondiale piloti e costruttori per la categoria cadetta. Ricordiamo allora subito a tutti gli appassionati che oggi la Formula 2 sarà in diretta per il Gp d’Ungheria all’Hungaroring alle ore 16.45, quando si spegneranno i semafori rossi per gara 1. Come già occorso nelle prime due tappe del mondiale, la Feature Race durerà circa un’oretta e qui verranno disputati 37 giri prima della bandiera a scacchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Ungheria 2 di Formula 2 a Budapest, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per anche questa stagione ha acquistato i diritti televisivi per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova dell’Hungaroring sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA GP UNGHERIA 2020 FORMULA 2: I PROTAGONISTI ATTESI

Alla vigilia della diretta della Formula 2 per gara 1 del Gp d’Ungheria, terzo appuntamento del mondiale 2020, non ci pare ancora fattibile individuare solo pochi protagonisti annunciati. Già nelle prime due tappe della stagione infatti, si è ben visto che questo mondiale della serie cadetta sia al momento apertissimo, con tanti piloti molto giovani ma pronti a sorprendere, anche in questo pomeriggio sul tracciato vicino alla capitale magiara Budapest. Pur considerando i primi risultati ottenuti, ecco che troviamo nella tabella dei vincitore una grande varietà di nomi: dal cinese Guanyu Zhou, che pareva imprendibile alla vigilia della prima gara in Austria, fino a Callum Ilott e Felipe Drugovich che trovarono poi il primo gradino del podio nella prova di esordio a Zeltweg. Ma non solo: alla vigilia del Gran Premio di Ungheria 2020 pure non possiamo oggi sottovalutare le potenzialità e il talento di Nissany, come di Shwartzman e Lundgaard, mostruosi nella seconda gara organizzata a Spielberg. E assieme a loro anche tanti altri piloti, che pur non trovando la gloria, pure hanno fornito prove più che mai solide, da Mick Schumacher a Louis Deletraz, fino al volto nuovo della F2 Marcus Armstrong. Insomma ci pare evidente che anche oggi i nomi da tenere d’occhio sono davvero moltissimi: ci attenderà una gara 1, in diretta per la Formula 2 all’Hungaroring davvero eccezionale.

