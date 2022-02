Diretta Fortitudo Bologna Brescia/ Streaming video tv: momenti diversi! (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA: LA GERMANI VOLA!

Fortitudo Bologna Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Christian Borgo e Giulio Pepponi, si gioca al PalaDozza con palla a due alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio: l’appuntamento è valido per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida delicatissima per l’Aquila biancoblu, che domenica scorsa ha lottato ampiamente al Mediolanum Forum ma è uscita sconfitta: confermata così l’ultima posizione in classifica insieme a Cremona, Varese ha invece fatto un passo avanti e dunque la situazione si è complicata ancor più, rendendo sostanzialmente obbligatorio vincere questa partita.

La Leonessa invece non potrebbe andare meglio di così: dopo un avvio di stagione complicato la Germani ha iniziato a volare, è reduce dalla vittoria di Venezia e si è presa il terzo posto solitario, addirittura con la non troppo nascosta speranza di andare a infastidire Olimpia e Virtus Bologna per una delle prime due posizioni. Con i playoff quasi archiviati, vedremo cosa succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Brescia; aspettando che la partita del PalaDozza prenda il via, facciamo qualche breve considerazione su quelli che potrebbero essere i temi principali legati al pomeriggio di Serie A1.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Brescia è garantita su Eurosport 2, canale accessibile dal decoder di Sky: dunque l’appuntamento televisivo con il match è riservato agli abbonati al satellite, mentre per gli altri resta valida l’opzione (sempre in abbonamento, dunque a pagamento) con la piattaforma Discovery Plus, che come sappiamo è broadcaster ufficiale della Serie A1 e fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi liberamente consultabili tutti i contenuti, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Aria pesante in casa biancoblu in vista della diretta di Fortitudo Bologna Brescia. La squadra di Antimo Martino aveva raccolto qualche vittoria importante, ma poi questi successi sono rimasti isolati: la classifica di Serie A1 ci dice che non solo ci sono speranze di salvarsi ma, addirittura, si potrebbe correre per i playoff – del resto è lo stesso scenario dello scorso anno – ma allo stato attuale delle cose la Fortitudo sa che deve pensare esclusivamente a salvarsi, “individuando” due squadre che stiano dietro in classifica. Questo ovviamente significa iniziare a vincere più partite possibile, e poi tirare le somme; il fattore campo oggi potrebbe aiutare, ma l’avversaria è una delle più toste del momento.

La trasformazione di Brescia è stata incredibile: partita male, coinvolta subito nella lotta per mantenere la categoria, la Germani improvvisamente ha svoltato e si è ritrovata non solo qualificata alla Final Eight di Coppa Italia – c’è ancora il conto in sospeso con la finale persa quattro anni fa – ma addirittura terza in classifica e dunque con la possibilità di infastidire le due corazzate. Attenzione alla Leonessa, che già nelle stagioni passate aveva presentato versioni altamente competitive: questo potrebbe un altro caso…



