Diretta Milano Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: grande classica! (basket A1)

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA: RISCATTO OLIMPIA?

Milano Fortitudo Bologna sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Capotorto: alle ore 17:30 di domenica 30 gennaio il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida affascinante, una grande classica che riporta alla mente quella famosa finale che, nel primo anno dell’era Armani, aveva rappresentato una beffa per l’Olimpia che aveva perso lo scudetto in casa, battuta dal buzzer beater di Ruben Douglas. Tante cose sono cambiate da allora, oggi Milano domina ma arriva dalla sconfitta di Pesaro, e dunque deve riprendere la marcia.

La Fortitudo nell’ultimo turno è caduta malamente in casa contro Tortona, non riuscendo a dare continuità a un periodo comunque positivo, che infatti le ha permesso di muovere una classifica ancora negativa, ma che se non altro concede qualche speranza in più in termini di salvezza. Mentre aspettiamo che la diretta di Milano Fortitudo Bologna prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata del Mediolanum Forum, perché tra poco si gioca sul serio.

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Fortitudo Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento al satellite (numero 211 del decoder), ma come sappiamo l’alternativa per questa stagione è rappresentata da Discovery Plus, diventato broadcaster ufficiale della Lega basket e che dunque fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Milano Fortitudo Bologna dobbiamo ricordare che l’Olimpia non ha giocato lo scorso weekend, bloccata dal focolaio Covid che ha colpito Treviso; in questo modo la Virtus Bologna ha potuto agganciare la squadra di Ettore Messina in testa alla classifica, si profila un grande testa a testa per vincere la regular season ed era inevitabile che Milano, come accaduto alla Vitrifrigo Arena, perdesse qualche partita perché sta portando avanti il doppio impegno, in Eurolega è competitiva anche per il primo posto e dunque gioca sempre con il massimo dell’intensità o almeno tentativamente.

Discorso chiaramente diverso per l’Aquila biancoblu, che ha iniziato la stagione tra mille problemi e ha già cambiato volto al suo roster; adesso Antimo Martino sa bene di non potersi più permettere troppi falsi, un paio di vittorie ha riacceso la fiammella della speranza ma la Fortitudo Bologna resta in generale una squadra che fatica a prendere ritmo e appare costruita non benissimo. Oggi l’impegno è chiaramente di quelli tosti e dal Mediolanum Forum non ci si aspetta una vittoria ad ogni costo, ma di certo l’atteggiamento dovrà essere quello giusto per 40 minuti…



