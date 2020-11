Diretta Francia Italia/ Streaming video Canale 20: secondo test per gli azzurri

DIRETTA FRANCIA ITALIA: APPUNTAMENTO DI LUSSO!

Francia Italia, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis, è la partita di rugby, test-match amichevole in programma oggi, sabato 28 novembre, valida per l’Autumn Nations Cup 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.10. Siamo al terzo turno della manifestazione che ha praticamente preso il posto del classico tour che le nazionali di rugby, Italia compresa, affrontavano nel mese di novembre, anche se solamente alla seconda uscita per gli azzurri, che sabato scorso hanno vinto a tavolino contro le Isole Fiji, bloccate da troppi casi di Covid. Ecco dunque un appuntamento di lusso come la diretta di Francia Italia per tornare in campo: un esame durissimo per l’Italia reduce da un Sei Nazioni 2020 francamente pessimo, ci sarebbe dunque estremo bisogno di un riscatto, anche dal punto di vista psicologico, anche se farlo allo Stade de France contro i padroni di casa della Francia non sarà affato semplice.

DIRETTA FRANCIA ITALIA: COME SEGUIRE IL TEST MATCH IN STREAMING CANALE 20

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite degli azzurri per l’Autumn Nations Cup 2020, e dunque pure la Francia Italia di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20: ad accompagnarci in tali occasioni saranno le voci di Gianluca Barca e Mauro Bergamasco. La sfida odierna (come pure gli altri match del nuovo torneo) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASETPLAY

DIRETTA FRANCIA ITALIA: IL CONTESTO

Dunque la diretta di Francia Italia segna un ritorno al rugby giocato dopo il 28-0 a tavolino contro le Isole Fiji, che d’altronde avevano subito lo stesso destino anche la settimana precedente proprio contro la Francia. Per la Nazionale di Franco Smith, dopo la sconfitta rimediata con la Scozia due settimane fa col risultato di 17-28 in favore degli ospiti britannici, partita nella quale comunque allo stadio Franchi gli azzurri avevano messo in campo una prestazione certamente migliore rispetto a quelle del Sei Nazioni, un test di altissimo livello contro la Francia. Cosa sapranno fare gli azzurri? Serve lanciare un segnale forte, perché continuano le voci sul futuro dell’Italia proprio nel Sei Nazioni, a causa delle troppe sconfitte negli ultimi anni. La partita contro le Fiji avrebbe potuto essere l’occasione per ottenere una vittoria “vera” che fa sempre bene, invece bisognerà cercare l’impresa contro i Galletti.

