Diretta Italia Inghilterra/ Streaming video DMax: destino segnato? 6 Nazioni

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: AZZURRI VOGLIONO SALVARE LA FACCIA!

Italia Inghilterra, diretta dall’arbitro francese Pascal Gaüzère allo stadio Olimpico di Roma, si gioca alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, sabato 31 ottobre, come recupero della quinta e ultima giornata del 6 Nazioni 2020 di rugby. Il Coronavirus impone anche questa stranezza, il 6 Nazioni di rugby che si completa solamente ad autunno inoltrato con le ultime partite da recuperare, cioè quelle che erano saltate nella scorsa primavera, anche se va detto purtroppo che in questo momento la situazione con il Covid non è molto migliore e in effetti a Roma come nelle altre sedi si giocherà a porte chiuse. La diretta di Italia Inghilterra sarà sinceramente importante soprattutto per gli ospiti, che sperano ancora nella vittoria finale di questo 6 Nazioni e puntano di conseguenza a una larga vittoria nella partita contro l’Italia fanalino di coda. Per gli azzurri si annuncia invece ancora una volta una partita di pura sofferenza, in cui il primo obiettivo sarà fare bella figura e contenere il passivo, dal momento che sono ridotte praticamente a zero le speranze di ottenere un risultato positivo.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO E TV DMAX: COME SEGUIRE IL 6 NAZIONI RUGBY

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida di questo pomeriggio Italia Inghilterra in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations.

DIRETTA ITALIA INGHILTERRA: IL CONTESTO

La diretta di Italia Inghilterra ha dunque una favorita d’obbligo nella formazione ospite, una delle maggori potenze mondiali del rugby. Per l’Italia invece il 6 Nazioni 2020 si sta rivelando una vera e propria Via Crucis sportiva, con ben poche differenze tra lo scorso inverno e questo anomalo autunno. A febbraio tre partite giocate, altrettante sconfitte, appena 22 punti segnati e ben 94 subiti, per un pessimo -72 nella differenza punti. Il debutto era stato a dir poco da incubo, con la sconfitta per 42-0 a Cardiff contro i padroni di casa del Galles il 1° febbraio scorso. Nel secondo turno ecco almeno una prestazione dignitosa a Saint Denis, in occasione della sconfitta per 35-22 contro i padroni di casa della Francia di domenica 9 febbraio. Infine, sabato 22 febbraio ecco un’altra partita completamente all’asciutto in attacco, la sconfitta per 0-17 allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Dopo molti mesi di pausa non è cambiato niente, perché sabato scorso a Dublino ecco la sconfitta 50-17 contro i padroni di casa dell’Irlanda, che aggiorna a un tragico -105 la differenza punti, 39 all’attivo e 144 invece incassati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA