Diretta Francia Italia/ Streaming video Rai: sfida per la vetta del girone (volley)

Francia Italia, in diretta dal Sud de France Arena di Montpellier, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 18 settembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. Termina con questo big match da Montepellier l’avventura della nazionale di volley maschile azzurra nella fase a gironi degli Europei 2019: con la diretta Francia Italia quindi i ragazzi di Blengini vorranno mettere il sigillo a un’ottima prestazione nella prima fase della manifestazione continentale per rilanciarsi verso il tabellone finale del torneo, a cui hanno già ampiamente trovato la qualificazione nei giorni precedenti. Pur lasciando agli avversari qualche set di troppo, la nostra nazionale infatti ha già scritto il proprio nome nella tabella degli ottavi di finale degli Europei di volley 2019, ma rimane da vedere come Zaytsev e compagni vi approderanno: la Francia di Grebennikov, Clevenot e Ngapeth, non è certo avversario facile sulla carta e anzi potrebbe farci davvero soffrire questa sera di fronte al popolo Blues.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Italia, come per tutte le partite della nostra nazionale di volley agli Europei, sarà garantita dalla televisione di stato che la fornirà in chiaro sui canali “gemelli” Rai Sport e Rai Sport +, dunque ai numeri 57 e 58 del telecomando. In alternativa resta valida l’opzione della diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Per altre informazioni utili sul torneo consigliamo la consultazione del portale ufficiale www.cev.lu. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FRANCIA ITALIA: PRECEDENTI

Come dicevamo prima, la diretta tra Francia e Italia sarà ininfluente per i nostri azzurri (come per i Blues) ai fini della qualificazione agli ottavi di finale degli Europei di volley: i ragazzi di Blengini hanno da tempo strappato il pass. Pure l’incontro potrebbe rivelarsi fatale per il cammino dei nostri beniamini perché, come è facile immaginare, saranno i piazzamenti ottenuti in classifica in ciascuno girone, al termine di questa fase iniziale che determineranno gli incroci e gli accoppiamenti nel tabellone degli ottavi di finale. L’Italia quindi deve fare tutto il possibile per trovare la vetta del gruppo e quindi avere l’incrocio più semplice nella prossima fase: pure la Francia lavora per il medesimo obbiettivo, rimanendo ora in vetta nel gruppo A con un tabellino perfetto. La squadra del ct Tillie poi ha trovato finora solo vittorie e di fronte al pubblico di casa non ha mai messo il piede in fallo, non concedendo agli avversari alcun set. Non così gli azzurri, che pur infilando un poker di vittorie, molto spesso ha lasciato per terra punti preziosi e che pure rischia di soffrire moltissimo la potenza della corazzata d’Oltralpe. Chissà però che dirà il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA