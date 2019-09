Diretta Romania Italia/ Streaming video Rai: azzurri per il tris (Europei volley)

Romania Italia, in diretta dalla Park&Suites Arena di Montpellier (Francia), si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, come terzo impegno degli azzurri agli Europei volley 2019 maschili. La Nazionale di pallavolo del c.t. Gianlorenzo Blengini solo poche settimane fa ha conquistato la qualificazione olimpica, adesso si lotta per gli Europei dove vogliamo tornare sul podio dopo il “buco” della scorsa edizione. L’Italia è stata inserita nel girone A, quello che si disputa in Francia: la fase finale degli Europei di volley è stata allargata a 24 squadre partecipanti, divise inizialmente in quattro gironi ospitati in altrettante nazioni diverse. Romania Italia vedrà gli azzurri alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro il Portogallo giovedì pomeriggio e poi venerdì sera contro la Grecia, l’obiettivo è ottenere la migliore posizione possibile per la griglia in vista della successiva fase ad eliminazione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ROMANIA ITALIA

Sarà garantita ancora una volta una eccellente copertura in diretta tv. Romania Italia infatti sarà trasmessa su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, di conseguenza il volley andrà in onda su un canale generalista anche oggi pomeriggio. La Rai detiene i diritti di questi Europei e fornirà anche la diretta streaming video tramite il sito e l’applicazione del servizio Rai Play. La partita inoltre sarà visibile in streaming anche tramite la piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI ROMANIA ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA ROMANIA ITALIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Romania Italia, possiamo dunque osservare che finora sono arrivate le due vittorie che erano state messe in preventivo contro Portogallo e Grecia, anche se forse soffrendo un pochino più del previsto. Qualche sofferenza comunque ci può stare, perché il mirino è puntato sull’obiettivo finale e le prime partite servono anche per trovare il ritmo. In campo maschile poi rispetto alle donne le differenze sono meno nette e ogni calo di tensione può costare caro, come nel primo set contro la Grecia, partita poi raddrizzata con l’Italia convincente soprattutto nel terzo e nel quarto set. Contro la Romania il canovaccio dovrebbe essere lo stesso: questa è un’altra partita da vincere per poi pensare a Bulgaria e Francia, naturalmente i due ostacoli più duri nel nostro girone, che ci diranno come arriverà l’Italia all’eliminazione diretta.



