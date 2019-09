Diretta Francia Lituania/ Streaming video tv: sfida decisiva (Mondiali basket)

Francia Lituania, in diretta dal Nanjing Youth Olympic Sports Park Gymnasium di Nanchino (Cina), si gioca alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 7 settembre 2019, per il girone L della seconda fase dei Mondiali di basket 2019. Francia Lituania è l’incrocio tra la prima del girone G e la seconda del girone H della prima fase: quei due gruppi infatti adesso si incrociano nella seconda fase, naturalmente ogni squadre gioca solamente contro chi non ha già affrontato nei giorni scorsi, ma portandosi dietro i precedenti risultati. La Francia parte da una posizione più favorevole perché finora ha sempre vinto e di conseguenza è 3-0, mentre la Lituania parte da un bilancio di 2-1 avendo incassato una sconfitta contro l’Australia che adesso complica il cammino dei baltici. Di conseguenza la Francia vincendo oggi ipotecherebbe già i quarti di finale, mentre la Lituania di certo non può permettersi di incassare una seconda sconfitta che significherebbe di fatto la fine delle ambizioni iridate per la Nazionale baltica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti gli appassionati di basket, ricordiamo che la diretta tv di Francia Lituania purtroppo non sarà garantita da Sky, che detiene i diritti per il Mondiale 2019 ma non trasmette tutti gli incontri e oggi nella fascia pomeridiana trasmetterà l’incontro degli Usa. Di conseguenza non avremo nemmeno la diretta streaming video garantita dal servizio Sky Go e il riferimento principale saranno dunque il sito Internet e i profili social ufficiali dei Mondiali di basket.

DIRETTA FRANCIA LITUANIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Francia Lituania, dobbiamo dire che questa partita sarà molto importante per verificare le ambizioni di due possibili candidate al podio anche se, come abbiamo detto, la posta in palio sarà pesante soprattutto per la Lituania perché i baltici dopo avere perso contro l’Australia non possono più permettersi altri passi falsi. Questo era d’altronde il rischio insito in un gruppo della prima fase che comprendeva tre ottime squadre quali appunto Lituania, Australia e anche il Canada, che infatti ha già salutato la competizione. Dall’altra parte ecco una Francia che finora ha fatto tutto bene ma in un girone meno competitivo anche a causa del clamoroso flop della Germania. I francesi comunque stanno vivendo un buon ricambio generale affiancando Gobert e Fournier ad alcuni dei veterani “storici” (a parte naturalmente Tony Parker) e dunque puntano in alto, ma una Lituania completa in ogni reparto e affamata sarà un banco di prova severissimo per i transalpini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA