Diretta Francia Marocco/ Streaming video Rai 1: semifinale storica! (Mondiali 2022)

DIRETTA FRANCIA MAROCCO: SEMIFINALE IMPENSABILE!

Francia Marocco è in diretta dallo stadio Al Bayt di Al Khor: nell’impianto della cerimonia inaugurale, alle ore 20:00 di mercoledì 14 dicembre si gioca la seconda semifinale dei Mondiali 2022. Una semifinale impensabile: alzi la mano chi aveva seriamente preso in considerazione il Marocco come possibile semifinalista del torneo. Invece i Leoni dell’Atlante sono andati contro ogni pronostico, vincendo un girone che comprendeva Croazia e Belgio (e chiudendolo da imbattuti) e poi eliminando Spagna e Portogallo, vale a dire due delle nazionali che avrebbero potuto arrivare sino in fondo, peraltro senza subire gol in 210 minuti.

Adesso giustamente il Marocco ci crede, ma deve fare i conti con una Francia che difende il titolo: i Bleus non hanno mai davvero convinto ma sono arrivati in semifinale in maniera solida, facendo fuori anche un’ottima Inghilterra (con un po’ di fortuna) e mostrando per il momento di non subire la pressione del dover vincere ad ogni costo. La diretta di Francia Marocco avrà chiaramente motivi extra-calcistici, ma le cose di campo ci dicono che i Leoni dell’Atlante sono la prima africana di sempre nella semifinale di un Mondiale; ora vediamo in maniera più dettagliata le scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA FRANCIA MAROCCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Marocco viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FRANCIA MAROCCO IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MAROCCO

Ovviamente Didier Deschamps insiste con il 4-2-3-1 per la diretta Francia Marocco: tra le alchimie tattiche principali abbiamo lo spostamento di Griezmann a centrocampo, anche se qui farebbe il trequartista, e Koundé come terzino destro. Davanti a Lloris agiranno Varane e Upamecano con Theo Hernandez sul versante sinistro, poi in mediana il solito tandem formato da Rabiot e Tchouaméni con Griezmann che appunto si abbassa per fare sostanzialmente il playmaker. Ousmane Dembélé e Mbappé restano chiaramente i due laterali alti; come prima punta giocherà Giroud, entrato nella storia della federazione francese durante i Mondiali 2022.

Qualche dubbio per Walid Regragui, che sarà senza Cheddira e deve valutare le condizioni di Aguerd e Mazraoui: nel caso sono pronti El Yamiq e Attiyat Allah già titolari contro il Portogallo. Per il resto ovviamente non si cambia: Bounou in porta, Saiss l’altro centrale con Hakimi schierato terzino destro, centrocampo comandato dall’impeccabile Sofyan Amrabat che avrà sulle mezzali Ounahi (una grandissima rivelazione) e Amallah. A fare gli esterni del tridente saranno Ziyech e Boufal, con En Nesyri prima punta: un 4-3-3, che all’occorrenza può anche diventare una sorta di 4-1-4-1 avanzando il raggio d’azione dei due interni di centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l'agenzia Snai ha fornito per la diretta Francia Marocco, la seconda semifinale dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei campioni in carica vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 volte l'importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni dell'Atlante, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 7,25 volte la vostra giocata sulla partita.











