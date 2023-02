DIRETTA IRLANDA FRANCIA/ Video streaming tv: ultimi due successi per i Bleus

DIRETTA IRLANDA FRANCIA: L’ULTIMA VOLTA

Parlando ancora della diretta di Irlanda Francia, che sta per farci compagnia, possiamo ribadire che l’anno scorso a Saint Denis i Bleus si erano imposti per 30-24 in quella che si sarebbe rivelata la partita decisiva per l’assegnazione del Sei Nazioni. La Francia aveva strappato nel primo tempo (19-7) per poi gestire il vantaggio nella ripresa; appena due le mete (di Cyril Baille e Antoine Dupont) con Melvyn Jaminet che aveva infilato tra i pali una conversione e una punizione, mentre all’Irlanda non erano state sufficienti le mete di Josh Van der Flier, Jamison Gibson-Park e Mack Hansen, così come tre conversioni di Joey Carbery che aveva anche messo un piazzato.

L’ultima Irlanda Francia all’Aviva Stadium si è conclusa, nel febbraio 2021, con la vittoria dei Bleus per 15-13: decisive le mete di Charles Ollivon e Damian Penaud ma soprattutto il piazzato di Matthieu Jalibert (che aveva anche convertito una delle due mete), Irlanda in meta con il solo Ronan Kelleher mentre Ross Byrne aveva avuto un piazzato e una conversione, un’altra punizione l’aveva segnata Billy Burns ma ancora una volta non era stato sufficiente. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA IRLANDA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda Francia, come tutte gli altri match del Sei Nazioni 2023, sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento per il torneo è sempre Sky Sport Arena, che trovate al numero 204 del vostro decoder. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire la partita di rugby anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando gli stessi apparecchi per usufruire della piattaforma Now Tv.

BIG MATCH A DUBLINO!

Irlanda Francia è in diretta dall’Aviva Stadium di Dublino, alle ore 15:15 di sabato 11 febbraio: si gioca per la seconda giornata del Sei Nazioni 2023, il tradizionale torneo di rugby, e questa partita è il big match che l’anno scorso aveva di fatto stabilito la squadra vincitrice. La partita, giocata naturalmente a Saint Denis – i campi sono sempre invertiti tra una stagione e l’altra – aveva visto prevalere la Francia, sempre nel secondo turno del Sei Nazioni, alla fine per l’Irlanda era stata l’unica sconfitta mentre i Bleus avevano chiuso con il Grande Slam.

Chiaramente adesso per la nazionale britannica ci sono tanti propositi di rivincita, anche perché l’esordio della scorsa settimana ha lasciato intendere che questo potrebbe essere l’anno buono per tornare a trionfare; bisognerà aspettare per scoprire se in effetti sarà così, intanto quello che possiamo dire è che dalla diretta di Irlanda Francia ci aspettiamo un bello spettacolo e allora, aspettando che si giochi, possiamo analizzare meglio questo match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2023.

DIRETTA IRLANDA FRANCIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Irlanda Francia: il Sei Nazioni 2023 ricalca il calendario della passata stagione ma, come da tradizionale regolamento, lo fa a campi invertiti. La Francia l’anno scorso aveva vinto 30-24 e quel successo come detto era poi stato decisivo; quest’anno la nazionale campione in carica ha esordito con una sofferta vittoria in Italia – fino all’ultimo abbiamo sperato nel grande colpo – e quindi dà la sensazione di doversi ancora registrare per raggiungere gli straordinari livelli del 2022.

L’Irlanda invece ha avuto ben pochi problemi contro un Galles ridimensionato; i verdi attendono test più probanti e quello di oggi fa al caso di una nazionale che sembra finalmente aver ritrovato la verve e la potenza di un tempo, e che lo deve dimostrare. Chiaramente è ancora presto per sapere se la diretta di Irlanda Francia risulterà nuovamente decisiva per l’assegnazione del Sei Nazioni 2023, ma è altrettanto evidente che la nazionale che dovesse vincere questo match farebbe un passo non indifferente verso il titolo, dunque staremo a vedere cosa succederà all’Aviva Stadium di Dublino…











