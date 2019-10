Diretta Inghilterra Nuova Zelanda/ Streaming video Rai: prima semifinale dei Mondiali

Inghilterra Nuova Zelanda, diretta dall’arbitro Nigel Owens, è la partita di Rugby prevista oggi, sabato 26 ottobre 2019 al International Stadium di Yokohama: fischio d’inizio previsto per le ore 10.00 italiane (ma saranno le 17.00 locali). Siamo ormai nel vivo dei Mondiali di rugby 2019 di stanza in Giappone: oggi con la diretta tra Inghilterra e Nuova Zelanda si celebra infatti la prima semifinale che mette quindi in palio il primo biglietto valido per la finalissima iridata del prossimo fine settimana. Siamo quindi davvero impazienti di vedere all’opera la tre rose del ct Eddie Jones: ricordiamo bene che l’Inghilterra è seconda nel ranking mondiale e già iridata nel 2003. Di contro però ci saranno gli All Blacks di Hansen, campioni in carica e numeri 1 al mondo: insomma sarà una semifinale che ha tutti i contorni già di una finalissima per la medaglia d’oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA NUOVA ZELANDA

La diretta tv di Inghilterra Nuova Zelanda sarà garantita su Rai Due e di conseguenza in chiaro per tutti: ricordiamo bene che i Mondiali di rugby 2019 sono infatti una esclusiva Rai e per le semifinali è stata garantita ampia copertura. La diretta streaming video sarà ugualmente gratuita e garantita a tutti, in questo caso tramite sito oppure app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA INGHILTERRA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Prima di poter dare la parola al campo per la diretta tra Inghilterra e Nuova Zelanda, semifinale dei Mondiali di Ruby 2019 che si annuncia a dir poi spettacolare, certo dobbiamo anche ricordare come le due nazionali sono arrivate a giocarsi il pass per la finale iridata. Partendo dalla formazione di Eddie Jones, ecco che la squadra inglese ha ben fatto in questa edizione fin dalla fase a gironi, che ha chiuso con il primo posto a quota 17 punti i tre match (quello con la Francia è stato invalidato per maltempo). Arrivato nel tabellone finale, Jones e i suoi non hanno fatto poi fatica a mettersi in luce ai quarti di finale, dove hanno battuto col comodo risultato di 40-16 l’Australia. Cammino impeccabile anche per la Nuova Zelanda, che pure nella fase a gironi ha visto cancellare pure un match, quello con l’Italia. In ogni caso gli All Black hanno chiuso il gruppo a primi con ben 16 punti. Ai quarti poi la formazione di Hansen ha davvero annientato la pur forte Irlanda, con il punteggio di 40-16. Ci attende quindi un match davvero eccezionale.



