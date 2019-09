Diretta Francia Polonia/ Streaming video tv: finale 3° posto (Europei volley 2019)

Francia Polonia, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Stephan Grieder presso la AccorHotels Arena di Parigi, si gioca oggi pomeriggio alle ore 18.00 come finale terzo posto per gli Europei di volley 2019 maschili. Come sempre in questi casi, le due squadre in campo dovranno smaltire soprattutto la delusione della sconfitta in semifinale per affrontare al meglio una partita che sa di consolazione, anche se mette comunque in palio una medaglia e il piazzamento sul podio. La Polonia ha perso a sorpresa la prima semifinale contro la rivelazione Slovenia, mentre la Francia è stata fermata dalla Serbia in uno scontro fra titani risolto solamente in cinque set. Francia Polonia avrebbe potuto benissimo essere la finale per il primo posto, sarà comunque una partita da onorare nel migliore dei modi per andare a caccia di una sempre importante medaglia di bronzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Secondo il palinsesto Rai, la diretta tv di Francia Polonia sarà garantita oggi pomeriggio da Rai Sport, il secondo canale tematico della nostra televisione di Stato. L’appuntamento sarà di conseguenza anche con la diretta streaming video che è invece garantita dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA FRANCIA POLONIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Francia Polonia, dobbiamo sicuramente raccontare per prima cosa come arrivano le due squadre a questa finale terzo posto. Gli Europei di volley 2019 hanno portato importanti novità: la Polonia ad esempio giovedì sera era a Lubiana per la semifinale e si è dovuta spostare fino a Parigi solo per una finale terzo posto, d’altro canto la Francia appena ieri sera ha vissuto una durissima battaglia di cinque set contro la Serbia e dovrà tornare in campo a meno di 24 ore di distanza. I campioni del Mondo in carica polacchi sono stati sconfitti dalla grande sorpresa Slovenia e per loro sicuramente si è trattato di una delusione da provare a lenire con una medaglia. La Francia dal canto suo è padrona di casa e vorrà salutare il pubblico di Parigi con una medaglia, anche se dimenticare subito il match di ieri sera non sarà affatto facile.



