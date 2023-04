Diretta/ Frosinone Inter Primavera, video streaming tv: sfida aperta

DIRETTA FROSINONE INTER PRIMAVERA: RISULTATO INCERTO

Frosinone Inter Primavera, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale di Ferentino, sarà una sfida in programma per la 27° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Ci si gioca tanto questa mattina tra ciociari e nerazzurri, reduci da un periodo negativo e vogliosi di riscatto.

Il Frosinone è quarto in classifica con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Due ko di fila per i gialloblu: 2-3 contro il Cesena e 5-0 contro l’Empoli. L’Inter, invece, è undicesima a quota 33 punti, raccolti con otto vittorie, nove pareggi e nove sconfitte. Anche per i nerazzurri due debacle di fila: 3-2 contro il Sassuolo e 2-4 contro la Fiorentina.

FROSINONE INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Inter Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER PRIMAVERA

Gorgone e Chivu alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a conoscere i probabili undici della diretta Frosinone Inter. Partiamo dai ciociari, in campo con il consueto 4-4-2: Palmisani, Rosati, Cangianiello, Stefanelli, Maura, Pahic, Selvini, Milazzo, Errico, Mulattieri, Voncina. Passiamo adesso al Biscione, schierati con il 4-2-3-1: Botis, Nezirevic, Kassama, Matjaz, Pozzi, Stankovic, Grygar, Owusu, Akinsanmiro, Iliev, Esposito.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Frosinone Inter Primavera vedono favorita la compagine ciociara. Andiamo a conoscere i numeri di Goldbet: la vittoria del Frosinone è a 2,25, il pareggio è a 3,30, mentre il successo dell’Inter è a 2,75. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,79 e Over 2,5 a 1,81. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,63 e 2,00.

