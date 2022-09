Diretta/ Frosinone Napoli streaming video tv: sfida in equilibrio (Primavera)

Frosinone Napoli, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Ferentino, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida in equilibrio con i ciociari che hanno ottenuto finora 4 punti e i partenopei 3. Il Frosinone dopo la partenza col botto e la cinquina in casa del Milan alla prima giornata si è fatto sorprendere dal Lecce in casa per poi ottenere un prezioso 2-2 in casa dell’Udinese, strappato al 90′ con una rimonta coronata dalla doppietta di Afi.

Il Napoli dopo il ko all’esordio contro il Lecce e la vittoria di Cesena è scivolato di nuovo in casa contro il Sassuolo, manifestando problemi difensivi già visti e che andranno risolti in fretta per evitare un campionato ricco di problemi. Il 16 gennaio 2021 Frosinone e Napoli si sono affrontati per l’ultima volta in casa dei ciociari nel campionato Primavera, il confronto si risolse con un pareggio a reti bianche.

FROSINONE NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Napoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Frosinone Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Ferentino. Per il Frosinone, Giorgio Gorgone schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Palmisani; Kamensek, Maestrelli, Bracaglia, Benacquista; Peres, Pera, Cangianiello; Gozzo, Jirillo, Selvini. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boffelli; Barba, Acampa, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Spavone, Gioielli, Pesce, Iaccarino, Marranzino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Frosinone Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Frosinone con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











