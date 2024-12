DIRETTA FROSINONE CESENA, TESTA A TESTA

Passiamo alla diretta di Frosinone Cesena da un punto di vista storico, se ci leggete da tanto saprete a cosa ci riferiamo: il testa a testa sui precedenti delle due squadre alla ricerca della favorita storica. L’ultimo match risale ormai al 2018, ultima annata utile per raccogliere i precedenti visto che poi el due compagini hanno giocato in campionati o gironi diversi. In totale abbiamo quattro partite priam di quella che andremo a commentare quest’oggi.

Il bilancio è super equilibrato perché abbiamo uan vittoria per i ciociari, una per i bianconeri e poi due partite maturate con il segno X alla fine dei novanta minuti. Andrà cosi anche oggi? Nell’ultimo match disputato abbiamo una vittoria del Cesena davanti ai propri tifosi per 1-0, se leggerete anche il prossimo aggiornamento vedremo se questo risultato sarà gettonato anche quest’oggi, perché vedremo insieme un confronto sulle statistiche delle due formazioni. Perciò non cambiate pagina, la diretta di Frosinone Cesena sta per entrare nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FROSINONE CESENA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Frosinone Cesena sarà necessario abbonarsi a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Sarà inoltre possibile seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni.

A GRECO SERVONO I TRE PUNTI PER USCIRE DALLA CRISI

La Serie B prosegue e lo fa domenica 1 dicembre 2024 con la diretta Frosinone Cesena in campo allo Stirpe per la quindicesima giornata. Ad affrontarsi sono due squadre che vivono periodi opposti e con una classifica agli antipodi. Il Frosinone di Greco ha iniziato malissimo il suo campionato e si trova ancora in ultima posizione con soli 10 punti all’attivo ed una serie negativa che dura da sette partite. Decisamente meglio il Cesena che è in quarto posizione e arriva da una serie di cinque risultati utili consecutivi con l’ultima partita che li ha visti pareggiare in casa contro la Reggiana.

FROSINONE CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni in vista di questa partita. Il Frosinone di Greco giocherà con una difesa a tre limitata dai tanti infortuni ma che dovrebbe vedere Bracaglia, Monterisi e Bettella davanti alla porta di Cerofolini. Oyono e Garritano potrebbero essere i due esterni con Marchizza che è uscito acciaccato dall’ultima trasferta. Cicchella giocherà in mediana con Vural e Gelli ai suoi lati e un attacco composto da Kvernadze e Cichero.

Difesa a tre anche per il Cesena di Mignani con Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti alla porta di Klinsmann. Donnarumma e Adamo giocheranno sugli esterni con Calò e Bastoni a centrocampo. Berti e Antonucci agiranno sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Shpendi.

FROSINONE CESENA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche quali sono le quote proposte da AdmiralBet per la diretta Frosinone Cesena in campo alle 15,00. I padroni di casa partono sfavoriti e il loro successo è dato a 2,90 contro il 2 per gli ospiti a 2,45 e il pareggio X a 3,20.