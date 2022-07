DIRETTA GALATASARAY FIORENTINA/ Streaming video tv: scoglio turco per i viola

DIRETTA FIORENTINA GALATASARAY: TEST IMPORTANTE PER I VIOLA

La diretta Fiorentina Galatasaray si terrà oggi sabato 30 luglio alle ore 19:00. Sfida dal sapore di Europa con i viola che, a distanza di anni, torneranno in una competizione importante a livello europeo. Sarà la Conference League ad accogliere i viola; così come la Roma lo scorso anno, vincitrice della prima ed unica al momento edizione. Scalda i motori la squadra di Vincenzo Italiano, sul nome dei volti nuovi del mercato estivo: Luka Jovic e Dodo arrivati dal Real Madrid e Shaktar Donetsk.

Sfida in Turchia che preparerà la squadra viola alle trasferte, spesso anche gelide con climi non mediterranei, sparsi in Europa. Basti pensare le difficoltà della Roma, vincente della scorsa edizione, in trasferta contro i norvegesi e sorpresa della competizione del Bodo Glimt. Squadra che ha presentato nell’Europa che conta il giovane Ola Solbakken, oggi sulla lista dei desideri di diversi club in Serie A, tra i quali i giallorossi ed il Napoli.

DIRETTA FIORENTINA GALATASARAY IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Fiorentina Galatasaray sarà visibile su DAZN, come tutta la Serie A per gli abbonati. Contenti quindi i tifosi della formazione viola e non solo; tutti potranno seguire la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, subentrato all’inizio del ritiro della scorsa stagione a Gennaro Gattuso, che ha fatto divertire e non poco tutti gli amanti del calcio dopo l’avventura storica in Serie A con la Spezia. Tutti coloro che vorranno verificare la forma di Jovic e compagni potranno ammirare la partita comodamente dal proprio divano dalla televisione, previo chiaramente, l’abbonamento.

Si attende solamente il fischio iniziale per la diretta tra Galatasaray e Fiorentina. Fiorentina alla ricerca di una vittoria in un campo difficile per confermare ciò che è stato visto nelle prime uscite stagionali.Prima di campionato che vedrà i viola affrontare la neopromossa Cremonese il 14 agosto del 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo si va ed Empoli per il derby toscano e poi si ospiterà il Napoli alla terza giornata di campionato in un match si prospetta essere il più bello della settimana di Serie A insieme a Lazio Inter.

DIRETTA FIORENTINA GALATASARAY: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Galatasaray Fiorentina, cerchiamo di scoprire le probabili formazioni ed i dubbi che oggi verranno sciolti. Viola che tra i pali affideranno i guantoni a Gollini; difesa a 4 con Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi. Centrocampo a 3 classico con la solidità di Duncan e Amrabat e Bonaventura. Li davanti agiranno Sottil insieme a Nico Gonzalez alle spalle dell’attaccante serbo Luka Jovic. Partirà dalla panchina Ikone; l’ex Lille subentrerà partita in corso al giovane Sottil.

Turchi che invece schiereranno dal primo Fernando Muslera, ex estremo difensore della Lazio. Difesa a 4 con Dubois a destra, scorrono da destra verso sinistra Luyindama ed il giovane Bayram con Van Aanholt sulla fascia mancina. Centrocampo a 3, specchio quindi, per il Galatasaray con Sergio Oliveira, conoscenza della Roma, Cicaldau e Antalyali. In avanti scalpitano per una maglia dal primo minuto Akturkoglu, al centro di notizie di calciomercato, Seferovic (ex del match) ed il rumeno Morutan.











