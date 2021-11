Diretta/ Galatasaray Lokomotiv Mosca streaming tv: occasione turca (Europa League)

DIRETTA GALATASARAY LOKOMOTIV MOSCA: SFDA COMBATTUTA?

Galatasaray Lokomotiv Mosca, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18.45 presso il Nef Stadyumu di Istanbul, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Occasione turca con il Galatasaray che è riuscito a issarsi un po’ a sorpresa in vetta al girone dopo l’ultima vittoria proprio in casa della formazione russa, 7 punti per gli uomini di Fatih Terim contro i 4 della Lazio e i 3 del Marsiglia, col primo posto nel girone molto importante per balzare direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Per la Lokomotiv, con un solo punto in classifica conquistato all’esordio contro il Marsiglia, questa ha il sapore dell’ultima chiamata, con una mancata vittoria che tirerebbe i russi quasi fuori anche dal discorso terzo posto e dal possibile ripescaggio in Conference League. In campionato il Galatasaray ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate in campionato, agganciando il Besiktas al quarto posto in classifica anche se i giallorossi sono ancora lontani 7 lunghezze dalla capolista Trabzonspor.

DIRETTA GALATASARAY LOKOMOTIV MOSCA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Galatasaray Lokomotiv Mosca è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Galatasaray Lokomotiv Mosca, match che andrà in scena al Nef Stadyumu di Istanbul. Per il Galatasaray, Fatih Terim schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muslera; Yedlin, Ozturk, Nelsson, Aanholt; Morutan, Cicaldau, Antalyali, Akturkoglu; Mohamed, Dervisoglu. Risponderà la Lokomotiv Mosca allenata da Markus Gisdol con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Khudyakov; Tiknyzian, Castro, Nenakhov, Petrov; Beka Beka, Barinov, Kulikov, Maradishvili; Smolov, Kerk.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nef Stadyumu di Istanbul per la diretta di Galatasaray Lokomotiv Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Galatasaray con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Lokomotiv Mosca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



