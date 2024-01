DIRETTA/ Gambia Camerun video streaming tv: i precedenti sono appena tre (CAF, 23 gennaio 2024)

DIRETTA GAMBIA CAMERUN: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Gambia Camerun, possiamo fare un tuffo nella pur brevissima storia di questa partita, che vanta appena tre precedenti terminati con altrettante vittorie per i Leoni Indomabili, che hanno segnato cinque gol e non ne hanno ancora incassato nemmeno uno nelle sfide disputate contro il Gambia. Il precedente più recente è anche il più significativo, perché sabato 29 gennaio 2022 Gambia e Camerun si affrontarono per i quarti di finale della scorsa edizione della Coppa d’Africa.

RISULTATI COPPA D'AFRICA, CLASSIFICHE/ Ecco le big a rischio, diretta gol live score ( 23 gennaio 2024)

Il mattatore assoluto di quell’incontro fu Karl Toko Ekambi, l’attaccante del Camerun che al 50’ e al 57’ minuto segnò i due gol che decisero la partita, decretando il successo per 2-0 dei Leoni Indomabili e la loro qualificazione per le semifinale del torneo continentale. In precedenza, il Camerun aveva vinto per 1-0 il primo confronto assoluto, disputato domenica 6 settembre 2015, mentre il secondo match fra queste due Nazionali fu sabato 3 settembre 2016 e vide la vittoria per 2-0 sempre dei Leoni indomabili del Camerun. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Guinea Senegal video streaming tv: nei precedenti dominano i campioni (CAF, 23 gennaio 2024)

DIRETTA GAMBIA CAMERUN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per gustare dal vivo la diretta di Gambia Camerun sappiate che l’esclusiva sulla Coppa D’Africa è per il canale di Sportitalia, quindi questa e tutte le partite fino alla finale saranno disponibili in chiaro al numero 60 del digitale terrestre o al 5060 di Sky, in alternativa si potrà seguire in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

GAMBIA CAMERUN: CAMERUNENSI FAVORITI!

Benvenuti alla diretta dell’incontro cruciale tra Gambia e Camerun, in programma oggi, 23 gennaio 2024, alle ore 18.00, nell’ambito dell’ultima partita della fase a gironi della Coppa d’Africa. Le sorti delle due squadre sono ancora in bilico e il risultato avrà un impatto significativo per il proseguo del loro torneo. Il Camerun, attualmente al terzo posto nel girone, si trova a un punto di distanza dalla zona di qualificazione, avendo ottenuto un pareggio e una sconfitta nei precedenti incontri. Per il Camerun solo una vittoria oggi potrebbe garantire il passaggio alla fase successiva. Importante sarà anche la differenza reti, a patto che gli altri risultati dei match in corso siano favorevoli. Gli sguardi saranno puntati su ogni azione, ogni gol segnato potrebbe fare la differenza in termini di qualificazione.

Risultati Coppa d'Africa, classifiche/ Doppio pari incredibile! Diretta gol live score (oggi 22 gennaio 2024)

Il Gambia si trova all’ultimo posto nel girone, senza aver ancora conquistato punti. La squadra dovrà cercare di ottenere la sua prima. L’incontro tra Gambia e Camerun è comunque una sfida che ha ancora qualcosa da dire per il proseguo della Coppa d’Africa. La tensione è palpabile, e gli appassionati di calcio non potranno perdere questa partita che promette emozioni e colpi di scena.

GAMBIA CAMERUN: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni per l’attesissima diretta di Gambia Camerun anticipano un confronto tattico intrigante che potrebbe segnare il destino delle due squadre nella Coppa d’Africa. Il Camerun, schierato con un audace 4-3-3, si affiderà all’unica punta di ruolo, Magrin, che sarà il faro dell’attacco. Le incursioni della mezzala Kemen e i cross del terzino destro Tchato garantiranno le alternative in fase offensiva. Kemen, con la sua versatilità e capacità di inserimento, potrebbe aiutare a destabilizzare la difesa avversaria.

Il Gambia adotterà un 4-2-3-1, con Moriba nel ruolo di mediano centrale. In attacco, spazio per Camara e Bayo, due giocatori bravi a trovare spazi e colpire in profondità. Entrambe le squadre scenderanno in campo con strategie tattiche ben definite e svilupperanno il loro gioco a partire da una precisa identità. Il confronto tra Magrin e la difesa del Gambia, così come le manovre di Moriba a centrocampo, saranno aspetti chiave da seguire durante la partita.

GAMBIA CAMERUN, LE QUOTE

Per le quote di questa diretta di Gambia Camerun ci affideremo a Bet365: il segno 1 viene dato a 5,5 mentre il pareggio a 4,6. Il segno 2 che decreterebbe la vittoria del Camerun invece a 3,50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA