Diretta Gand Wevelgem 2024/ Streaming video tv: prima grande classica del Nord (oggi 24 marzo)

La diretta della Gand Wevelgem 2024 è in programma oggi, domenica 24 marzo: ci sono già state alcune corse di buon livello finora, ma possiamo dire che con questa classica inizi definitivamente la stagione delle classiche del Nord più attese per il grande ciclismo. L’anno scorso fu un trionfo per la allora Jumbo-Visma, con un arrivo in coppia di Christophe Laporte e Wout Van Aert e il francese a tagliare per primo il traguardo, non senza polemiche per il fatto che non ci sia stata volata per aggiudicarsi un successo comunque di grande prestigio, deciso sostanzialmente in ammiraglia – ma successivamente lo squadrone olandese ha fatto in pratica lo stesso addirittura per un grande giro alla Vuelta.

Possiamo quindi presentare la diretta della Gand Wevelgem 2024 come l’evento d’apertura delle settimane che ci regaleranno tutte le classiche più affascinanti in Belgio e dintorni, comprese cioè Olanda e naturalmente Francia del Nord per quanto riguarda la Roubaix; con la Gand Wevelgem edizione numero 86 entra nel vivo la campagna del Nord nella primavera del grande ciclismo dopo la avvincente Milano Sanremo di otto giorni fa, vinta da Jasper Philipsen in una volata ristretta, dopo tanti colpi di scena. La Gand Wevelgem non è una classica Monumento anche perché nata ‘solo’ (si fa per dire) nel 1934 ed inizialmente dedicata ai dilettanti, mentre dal 1945 è aperta ai professionisti, ma si tratta comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d’oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio per il ciclismo, che rende tutte le gare di queste settimane eventi imperdibili. Nel 2022 fu scritta una pagina di storia grazie al trionfo di Biniam Girmay, prima volta per l’Eritrea e tutta l’Africa. Adesso invece scopriamo tutto ciò che è utile sapere per seguire al meglio la diretta della Gand Wevelgem 2024.

GAND WEVELGEM 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della Gand Wevelgem 2024 sarà garantita per gli abbonati dalle ore 14.15 sui canali di Eurosport, casa di tutte le classiche di queste settimane. Questo significa che ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta Gand Wevelgem 2024 in streaming video, che sarà fornita da eurosport.it e Discovery +, oppure anche sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now TV dalle 14.15 – sempre però solo per i propri abbonati. Infine spazio anche al web e ai social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo X ufficiale @GentWevelgem.

DIRETTA GAND WEVELGEM 2024: IL PERCORSO

La diretta della Gand Wevelgem 2024 ci proporrà come di consueto una corsa il cui percorso si presta a diversi possibili scenari, con alcune difficoltà altimetriche ma inferiori ad esempio al Giro delle Fiandre di domenica prossima, per cui questa è una delle classiche del Nord adatte anche ai velocisti: per capire che cosa ci potrebbe attendere oggi, diamo allora senza indugio uno sguardo più approfondito alle caratteristiche del percorso. Saranno ben 253,1 km dalla partenza che avrà luogo alle ore 10.40 da Ypres (che sostituisce dunque in tal senso Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem. Come si diceva, la Gand Wevelgem è una corsa che potremmo definire di media difficoltà, globalmente adatta per i velocisti ma con le difficoltà costituite dai cosiddetti ‘Muri’ fiamminghi.

Dopo un lungo tratto iniziale pianeggiante ma esposto al vento, avremo infatti ben nove Muri da affrontare: due volte lo Scherpenberg, due volte il Monteberg, due volte il Baneberg e tre volte il Kemmelberg, sul quale spendiamo qualche parola in più, perché sarà ancora una volta la salita simbolo della diretta Gand Wevelgem 2024. Si tratta di un muro che misura appena 500 metri ma con pendenza media dell’11% e punte fino al 22%. Attenzione anche a strade strette e vento, altri due “ingredienti” molto insidiosi della corsa, comunque pianeggiante per ben 150 km, prima di iniziare una successione di quattro muri: Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. In seguito un tratto pianeggiante ma talvolta in pavé, poi si affronteranno nuovamente Monteberg e Kemmelberg, infine ecco il secondo passaggio anche su Scherpenberg e Baneberg e il terzo sul Kemmelberg, quando però mancheranno ancora 34,3 km sostanzialmente pianeggianti, che potrebbero favorire un arrivo in volata a Wevelgem, anche se magari non di gruppo compatto.











