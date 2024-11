DIRETTA GAUFF ZHENG (RISULTATO 1-1): 6-4 NEL SECONDO SET!

Gauff Zheng 1-1, si deciderà quindi al terzo set la diretta della finale delle Wta Finals 2024 a Riad. Coco Gauff infatti è riuscita a conquistare il secondo parziale con il punteggio di 6-4, rimettendo in parità i conti dopo il 6-3 in favore di Zheng nel primo set, in una partita che è già al limite delle due ore, perché si sta rivelando una battaglia molto intensa, che onora nel migliore dei modi l’importanza della posta in palio.

Diretta Wta Finals 2024/ Gauff batte Sabalenka, sarà in finale contro Zheng! (oggi 8 novembre)

Il secondo set della diretta Gauff Zheng è iniziato con un break immediato in favore della cinese, che sembrava spianarle la strada verso il trionfo. Gauff però ha reagito e con due break al sesto e ottavo game si è portata in vantaggio, servendo per il set nel nono gioco, dove però Zheng ha annullato due set-point prima di conquistare il contro-break che ha rimesso in parità i conti, ma solo per poco, dal momento che nel gioco successivo c’è stato il terzo break consecutivo, cioè quello che ha assegnato il secondo set a Coco Gauff per 6-4. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Errani-Paolini Chan-Kudermetova (risultato finale 1-2): azzurre eliminate dalle Wta Finals 2024!

GAUFF ZHENG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE WTA FINALS 2024

Come già nei giorni precedenti, anche la diretta Gauff Zheng in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Supertennis (canale numero 64 del telecomando), che nelle Wta Finals 2024 affianca i canali di Sky Sport, naturalmente questi ultimi solo per gli abbonati. Ecco allora che pure la diretta Gauff Zheng streaming video sarà fornita sia da Supertennis per tutti tramite il proprio sito, sia tramite abbonamento con i servizi di Sky Go e Now Tv.

3-6 NEL PRIMO SET!

Gauff Zheng 0-1, il primo set della diretta parla cinese nella finale delle Wta Finals 2024 a Riad. È stato un parziale davvero molto intenso, con molti game lunghissimo, ma poi Zheng è riuscita a conquistare il break con il quale ha fatto la differenza per il 6-3 in quasi un’ora di gioco, il che la dice lunga sul livello di intensità.

Diretta/ Paolini Zheng (risultato finale 1-6 1-6): l'azzurra è eliminata dalle Wta Finals 2024 (6 novembre)

Il primo set della diretta Gauff Zheng si è mostrato degno di una competizione così importante: grande battaglia praticamente in ogni game e molte palle break, anche se tutte annullate almeno fino all’ottavo game, quando Zheng riesce a strappare il servizio a Gauff per salire sul 5-3 e poi chiudere i conti sul 6-3 sfruttando il proprio successivo turno in battuta e pur dovendo annullare una palla che avrebbe potuto portare all’immediato contro break. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE COMINCIA!

Adesso siamo davvero pronti per la diretta Gauff Zheng, cioè l’attesa finale che decreterà il nome della tennista vincitrice delle Wta Finals 2024 che per la prima volta nella storia sono ospitate dall’Arabia Saudita. In epoca recente il torneo di fine anno ha dato gloria a molte: terminato il leggendario ciclo di Serena Williams, che ottenne il suo quinto successo nel 2014, dall’anno successivo in poi nessuna si è più ripetuta, con un successo a testa per otto giocatrici differenti, considerando che nel 2020 il torneo non si disputò a causa della pandemia di Coronavirus.

La detentrice era la polacca Iga Swiatek, che nel 2023 sconfisse in finale la statunitense Jessica Pegula: per gli Stati Uniti l’ultimo successo è ancora quello già citato di Serena Williams nel 2014, mentre la Cina non ha mai vinto e di conseguenza Zheng potrebbe scrivere una pagina di storia. Detto che a quota cinque vittorie c’è anche la tedesca Steffi Graf, ma che la migliore di tutti i tempi resta l’inarrivabile Martina Navratilova a quota otto trionfi nel Master di fine anno, adesso la parola deve passare al campo per dare davvero il via alla diretta Gauff Zheng! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE DELLE WTA FINALS 2024

Oggi sabato 9 novembre è il giorno del verdetto decisivo, perché la diretta Gauff Zheng sarà la finale che naturalmente indicherà il nome della tennista vincitrice delle Wta Finals 2024, il tradizionale Master di fine anno del tennis femminile, che quest’anno è in corso di svolgimento a Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Da domani il testimone passerà agli uomini, nella nostra Torino e con Jannik Sinner in copertina, ma per oggi pensiamo ancora alle donne, con la statunitense Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng che si contenderanno questo titolo, sempre fra i più ambiti della stagione.

Rendiamo merito ancora una volta alla splendida stagione che ha portato ad essere protagonista delle Wta Finals 2024 anche Jasmine Paolini, che però si è fermata alla fase a gironi. Ieri è stato il giorno dedicato alle due semifinali, con Qinwen Zheng che ha sconfitto la ceca Barbora Krejcikova e in seguito la bella vittoria di Coco Gauff sulla bielorussa Aryna Sabalenka, di conseguenza sarà un incrocio Usa-Cina a decretare la vincitrice. L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 italiane, quando potremo quindi goderci la diretta Gauff Zheng alle Wta Finals 2024…

DIRETTA GAUFF ZHENG: UNA FINALE FORSE INATTESA

Una premessa è doverosa per inquadrare quanto stiamo per scrivere: siamo alle Wta Finals 2024, quindi con le migliori giocatrici della stagione e di conseguenza un livello altissimo. Eppure, era forse difficile da prevedere che la finale ci avrebbe riservato la diretta Gauff Zheng, non fosse altro perché quest’anno i quattro tornei del Grande Slam sono andati a tre diverse tenniste, escluse però la statunitense e la cinese, con Sabalenka che si è imposta a Melbourne e New York, Swiatek in trionfo al Roland Garros e Krejcikova a Wimbledon, in questi ultimi due casi con Paolini finalista.

Qinwen Zheng è stata comunque finalista agli Australian Open e campionessa olimpica a Parigi 2024, mentre Coco Gauff ha raggiunto le semifinali di due Slam, anche se per l’americana non si è ripetuto l’exploit della vittoria agli Us Open 2023. In questa settimana tuttavia entrambe hanno giocato benissimo, come hanno dimostrato anche ieri vincendo con merito le semifinali, per cui la finale sarà sicuramente degna e noi non vediamo l’ora di scoprire il verdetto della diretta Gauff Zheng…