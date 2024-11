DIRETTA WTA FINALS 2024: ZHENG PRIMA FINALISTA!

Qinwen Zheng ha vinto la prima semifinale contro Barbora Krejcikova, di conseguenza la diretta Wta Finals 2024 ha emesso il primo verdetto per quanto riguarda le sue semifinali. Domani la campionessa olimpica cinese si giocherà il titolo a Riad contro la vincente di Sabalenka Gauff, la seconda semifinale che avrà inizio fra pochi minuti. Intanto, registriamo che Zheng si è imposta in due set con il risultato di 6-3, 7-5 in circa 100 minuti di gioco per sconfiggere Krejciklova e qualificarsi così alla finale del Master femminile.

La diretta Wta Finals 2024 nella sua prima semifinale Zheng Krejcikova ha visto la cinese strappare il servizio alla ceca già al secondo game del primo set, poi conquistato per 6-3 dall’olimpionica in carica. Il secondo set sembrava ancora più nettamente in mano a Zheng, autrice di ben due break al primo e al terzo game, qui bisogna lodare Krejcikova, che non si è arresa e con due break al quarto e al sesto game ha pareggiato i conti, prima però di incassare un break sanguinoso all’undicesimo game, dando così a Zheng l’occasione di chiudere i conti nel game successivo per 7-5. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

WTA FINALS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE SEMIFINALI

Buone notizie per tutti gli appassionati di tennis femminile, perché la diretta Wta Finals 2024 in tv sarà garantita anche in chiaro per tutti su Supertennis (canale numero 64 del telecomando) oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati. Ecco allora che pure la diretta Wta Finals 2024 streaming video sarà fornito sia da Supertennis per tutti tramite il proprio sito sia da Sky Go e Now Tv per i rispettivi abbonati.

IL GIORNO DELLE SEMIFINALI

Entra sempre più nel vivo la diretta Wta Finals 2024, perché oggi venerdì 8 novembre è il giorno delle semifinali per il Master di fine anno del tennis femminile, che da questa stagione è ospitato a Riad, capitale dell’Arabia Saudita – e allora ne approfittiamo anche per auspicare che questo torneo sia un’occasione per migliorare la condizione femminile nel Paese arabo, un tema che meriterebbe ben più di un breve accenno di poche righe. Qui però ci dobbiamo dedicare all’aspetto agonistico e allora si deve purtroppo ricordare che l’eccellente presenza italiana in entrambi i tornei è già terminata, con Jasmine Paolini eliminata nel girone del singolare e lo stesso destino toccato in doppio alla coppia con la stessa Paolini e Sara Errani, che però restano le meravigliose campionesse olimpiche della specialità.

Puntiamo in particolare i riflettori sul torneo di singolare, che naturalmente è il più prestigioso e seguito anche nella diretta Wta Finals 2024, quindi possiamo ricordare che si scenderà in campo a partire dalle ore 16.00 del pomeriggio italiano, quando avrà inizio la prima semifinale Zheng Krejcikova, mentre immediatamente a seguire avrà inizio la partita Sabalenka Gauff, che naturalmente avrà il compito di designare la seconda finalista. L’eliminata eccellente è stata la polacca Iga Swiatek, non sono d’altronde mancate finora le sorprese e le emozioni nella diretta Wta Finals 2024…

DIRETTA WTA FINALS 2024: COSA CI POSSONO DIRE LE PARTITE DI OGGI?

Nella diretta Wta Finals 2024 ci sarà oggi una semifinale di lusso che è Sabalenka Gauff, tra la giocatrice bielorussa numero 1 del mondo e la statunitense che è invece la numero 3. Un incrocio maturato grazie al fatto che Sabalenka ha vinto il proprio girone e Gauff invece è arrivata seconda nel proprio raggruppamento. La bielorussa quest’anno ha già vinto Australian Open e US Open, per cui l’obiettivo è quello di completare il tris dei tornei più importanti dell’anno sul cemento – esattamente come proverà a fare settimana prossima Jannik Sinner in campo maschile. Per Coco Gauff l’obiettivo è invece il secondo successo più prestigioso della carriera dopo gli US Open 2024.

Sarà invece una semifinale un po’ a sorpresa quella che ci attende con la partita Zheng Krejcikova: intendiamoci, si parla comunque di tenniste eccellenti (alle Wta Finals non potrebbe essere altrimenti), ma che avevano cominciato il torneo come teste di serie numero 7 e 8, quindi in teoria le più “deboli”. La cinese campionessa olimpica incarica si è presa il secondo posto nel girone della Sabalenka battendo proprio la nostra Paolini nella partita decisiva, la ceca è stata invece splendida nella prima fase vincendo l’altro gruppo pur da numero 8, chissà dunque se potrà essere proprio Krejcikova la favorita in questa partita. Ce lo dirà la diretta Wta Finals 2024…