DIRETTA/ Gelbison Viterbese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA GELBISON VITERBESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Gelbison Viterbese sta per iniziare. Andiamo a vedere le statistiche nel dettaglio di questa sfida. I rossoblu hanno conquistato 19 punti su un totale di 36, due in più rispetto a quelli vinti in trasferta. La Gelbison non ha ancora raggiunto la doppia cifra di gol fatti lontano da casa (9) ma può contare su 15 reti in casa.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

La Viterbese predilige anch’essa giocare in casa come testimoniano i 19 punti su 29 raccolti tra le mura amiche. I 48 gol subiti si dividono equamente in 24 e 24 tra casa e trasferta mentre quelli realizzati sono sette in più sigliati all’Enrico Rocchi. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

GELBISON VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Gelbison Viterbese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

GELBISON VITERBESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Gelbison Viterbese, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Sfida in zona play out con i cilentani rimasti quintultimi nel girone C, superati dalla Turris in zona salvezza diretta dopo il pareggio sul campo del Picerno che ha permesso almeno di interrompere una serie-no di 3 sconfitte consecutive.

Penultima la Viterbese con gli etruschi che hanno pareggiato in casa contro l’Audace Cerignola nell’ultima uscita in campionato, restando un solo punto avanti rispetto alla Fidelis Andria ultima col rischio ancora concreto della retrocessione diretta in Serie D. All’andata pari a reti bianche tra le due squadre allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, in quello che era stato il primo incrocio in assoluto tra le due squadre in un campionato professionistico.

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Viterbese, match che andrà in scena all0 stadio Raffaele Guariglia di Agropoli. Per la Gelbison, Gianluca Esposito schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Papa, Fornito, Porcino; De Sena, Infantino. Risponderà la Viterbese allenata da Giovanni Lopez con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Bisogno; Riggio, Marenco, Monteagudo; Pavlev, Megalaitis, Mungo, Devetak; Barillà; Marotta, Jallow.

GELBISON VITERBESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Gelbison con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA