DIRETTA/ Viterbese Audace Cerignola video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA VITERBESE AUDACE CERIGNOLA: TESTA A TESTA

C’è ben poco da dire riguardo i precedenti di Viterbese Audace Cerignola: le due squadre si sono affrontate soltanto una volta nel corso della loro storia, e il riferimento in questo senso non può che essere quello della partita di andata che è andata in scena il 27 novembre presso il Domenico Monterisi. Sulla panchina della Viterbese sedeva ancora Emanuele Pesoli, poi sostituito da Giovanni Lopez; l’Audace Cerignola, già in alta classifica nel girone C di Serie C, aveva vinto 2-0 sbloccando alla mezz’ora con Edoardo Blondett e raddoppiando nel recupero del match grazie a Filippo D’Andrea.

Vale poi la pena ricordare che Michele Pazienza, allenatore della neopromossa pugliese ormai dal luglio 2020, aveva avuto modo di incrociarsi in un’altra occasione con la Viterbese: nel 2017-2018 allenava il Pisa e il match all’Enrico Rocchi era terminato 0-0. Lui e Lopez invece hanno un testa a testa, vinto dal secondo: febbraio 2018, Pazienza ovviamente tecnico del Pisa che nel derby toscano dell’Arena Garibaldi era stato sconfitto dalla Lucchese allenata dal collega, la rete decisiva l’aveva segnata Luca Cecchini ed eravamo nel girone A di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

VITERBESE AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viterbese Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Viterbese Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TRA SALVEZZA E PLAYOFF…

Viterbese Audace Cerignola, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo Stadio Enrico Rochi di Viterbo, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Gara molto importante per i padroni di casa, invischiati nella lotta salvezza, mentre gli ospiti sono alla ricerca dei punticini necessaria alla qualificazione matematica ai playoff.

La Viterbese condivide l’ultimo posto con la Fidelis Andria a quota 26 punti, frutto di sei vittorie, dieci sconfitte e diciassette sconfitte. I laziali nell’ultimo turno sono stati battuti 3-2 dal Crotone. L’Audace Cerignola, invece, è sesto con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. Nell’ultima giornata i gialloblu hanno vinto il derby con il Foggia per 4-2.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AUDACE CERIGNOLA

Ancora qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Viterbese e Audace Cerignola, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 5-4-1: Bisogno, Pavlev, Monteagudo, Marenco, Riggio, Devetak, Semenzato, Megelaitis, Rabiu, Barillà, Jallow. Passiamo adesso alla compagine pugliese, il modulo è il 3-4-1-2: Saracco, Blondett, Allegrini, Ligi, Langella, Bianco, Ruggiero, Russo, Achik, Samele, Malcore.











