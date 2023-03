DIRETTA/ Picerno Gelbison video streaming tv: lucani davanti nei precedenti

DIRETTA PICERNO GELBISON: TESTA A TESTA

La diretta di Picerno Gelbison porta in dote un elenco di precedenti non troppo esteso: sono appena cinque gli incroci tra queste due squadre, se non altro recenti perché il primo è datato ottobre 2016. Il bilancio sorride ai lucani che sono forti di due vittorie contro una sconfitta, per due pareggi; con la sola eccezione della sfida dello scorso novembre, terminata senza reti, le altre gare sono andate in scena in Serie D. Spettacolare l’unica vittoria timbrata dalla Gelbison, arrivata al primo incrocio di sempre e fuori casa: un 4-3 al Donato Curcio, Domenico Maggio e Antonello Giordano avevano ribaltato il gol di Fabio De Luca ma poi il Picerno aveva pareggiato con Rodrigo Pérez, nuovo vantaggio campano grazie alla doppietta di Giordano (3 minuti dopo) ma ulteriore pareggio casalingo con Vittorio Palumbo, prima che Maggio a 3 minuti dal 90’ timbrasse i tre punti per la Gelbison.

Delle due vittorie raccolte dal Picerno una è arrivata in casa: nel marzo 2019 la squadra lucana era capolista nel girone H di Serie D e aveva fatto valere la sua legge, ottenendo un 2-1 grazie alle reti di Emilio Vanacore e Mattia Gallon. Per la Gelbison il pareggio temporaneo, curiosamente, era stato realizzato da De Luca che nel frattempo aveva cambiato maglia. (agg. di Claudio Franceschini)

PICERNO GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Picerno Gelbison sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Picerno Gelbison, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 marzo 2023 allo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno, è una gara valida per la 34° giornata del girone C di Serie C. Se i padroni di casa hanno la certezza di prendere parte ai playoff, gli ospiti hanno bisogno di punti per abbandonare la zona pericolosa.

Il Picerno è quarto in classifica con 53 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e otto sconfitte. La compagine potentina è reduce da tre vittorie di fila, l’ultima per 0-2 contro l’Avellino. La Gelbison, invece, è sedicesima a quota 35 punti, a -1 dalla salvezza diretta. Tre ko consecutivi per i campani, l’ultimo per 0-2 contro il Catanzaro.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO GELBISON

Qualche dubbio per i tecnici di Picerno e Gelbison, andiamo a disvelare le probabili formazioni del match. Partiamo dal Picerno, in campo con il 4-2-3-1: Albertazzi, Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra, De Ciancio, Gallo, Ceccarelli, Kouda, Esposito, Santarcangelo. Passiamo adesso ai campani, schierati con il consueto 3-5-2: Anatrella, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Nunziante, Graziani, Fornito, Papa, Porcino, Infantino, Tumminello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Picerno Gelbison sorridono alla formazione di casa. Prendiamo spunto dall’offerta Eurobet: la vittoria del Picerno è a 1,72, il pareggio è a 3,30, mentre il successo della Gelbison paga 4,90 volte la posta. Non ci saranno molte reti secondo gli analisit. Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,45. Infine Gol e No Gol a 2,25 e 1,57.

