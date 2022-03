Diretta/ Genoa Empoli streaming video tv: punti pesanti (Serie A)

DIRETTA GENOA EMPOLI: SFIDA SALVEZZA!

Genoa Empoli, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Punti pesanti in chiave salvezza per due squadre che non vincono da molto tempo. Il Genoa addirittura ha messo in fila 25 partite di campionato senza successi, avendo vinto solo nella trasferta di Cagliari del 12 settembre scorso, anche se i Grifoni negli ultimi 5 match non hanno mai perso, avendo messo in fila altrettanti pareggi.

Sono invece 10 i match di campionato senza successi per l’Empoli, reduce dal ko interno contro la Juventus e ancora a secco di vittorie nel 2022. I toscani mantengono comunque 9 lunghezze di vantaggio sul Venezia terzultimo (che ha disputato però una partita in meno) mentre il Genoa ha l’occasione di portarsi a -5 dal Cagliari quartultimo, sconfitto sabato sera dalla Lazio. All’andata pari per 2-2 allo stadio Castellani, il 26 agosto 2018 il Genoa ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno contro l’Empoli.

DIRETTA GENOA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Empoli sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Empoli, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Empoli ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



