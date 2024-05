Diretta Lazio Empoli/ Streaming, video e tv: Tudor cerca il riscatto (12 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA LAZIO EMPOLI: I TOSCANI DEVONO VINCERE!

Si apre la domenica della 36esima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma per la diretta Lazio Empoli che metterà di fronte due squadre in cerca di punti. La partita si terrà alle 12.30 di domenica 12 maggio e sarà anche l’occasione per celebrare il 50esimo dalla vittoria del primo Scudetto della storia della Lazio. I biancocelesti sono reduci dal deludente pareggio in casa del Monza che ha reso remota la possibilità di salire sul treno per la Champions.

Sono punti salvezza quelli che cerca l’Empoli di Nicola reduce da uno 0 a 0 in casa contro il Frosinone che ha lasciato l’amaro in bocca nei tifosi toscani. La classifica vede gli azzurri alla 17esima posizione con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dell’Udinese.

LAZIO EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La domenica di Serie A inizierà allo Stadio Olimpico di Roma con la diretta Lazio Empoli trasmessa su DAZN per tutti gli utenti abbonati alla piattaforma e sui canali di Sky con la possibilità di seguire la partita anche sui servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Per chi non riuscisse a seguire la partita, potrà trovare sul nostro sito la diretta testuale che andrà ad aggiornare costantemente il risultato e raccontare lo svolgimento del match.

LAZIO EMPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Lazio Empoli con Tudor e Nicola che sono chiamati a rispondere alle critiche arrivate dopo le ultime prestazioni poco brillanti. I biancocelesti dovranno risolvere diverse situazioni create dopo il brutto pareggio con il Monza. Su tutti è da sciogliere il nodo Zaccagni uscito nel primo tempo perché troppo nervoso e forse inadatto a fare il quinto di centrocampo. Casale, Romagnoli e Patric dovrebbero formare la difesa sostenuti da un centrocampo con Guendouzi e Kamada. Castellanos dovrebbe tornare titolare con Immobile che cerca spazio nel finale di partita.

Scelte difficili anche per Nicola che andrà a ritrovare Cerri al centro dell’attacco sostenuto da Cambiaghi e Zurkowski. Maleh e Marin dovrebbero andare a comporre il centrocampo con Cacace e Gyasi sugli esterni davanti a Luperto, Isamjli e Bereszynski a completare la difesa.

LAZIO EMPOLI, LE QUOTE

Partono con il favore del pronostico i padroni di casa che cercano una vittoria nella diretta Lazio Empoli per festeggiare al meglio l’anniversario del 50esimo anno dello Scudetto vinto nel 1974 da una squadra leggendaria guidata da Tommaso Maestrelli. Sul sito della Snai troviamo le quotazioni della partita con la vittoria dei biancocelesti quotata a 1,57 contro il 2 in favore dell’Empoli a 5,50. Alta anche la quota del pareggio X che arriva fino a 5,00.

