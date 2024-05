DIRETTA GENOA SASSUOLO/ Video streaming tv: nei precedenti meglio il Grifone (12 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA GENOA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Si giocherà domenica 12 maggio la diretta di Genoa Sassuolo ma andiamo ad approfondire i precedenti tra le due squadre. Fino ad oggi, le partite giocate tra questi due club sono 19 di cui nove giocati in casa del Genoa e dieci in casa del Sassuolo. La prima sfida tra le due è arrivata nel girone d’andata della stagione 2013/2014 dove il Genoa riuscì ad imporsi per 2 a 0 con una rete segnata anche da Alberto Gilardino, attuale allenatore dei liguri. Oltre ad essere il primo precedente è stato anche il primo Genoa Sassuolo giocato nel campionato di Serie A.

Diretta Sassuolo Fiorentina Primavera/ Streaming, video e tv: situazioni opposte (12 maggio 2024)

Con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte il Genoa si presenterà a Marassi con il favore del pronostico dato anche dall’ottimo momento dei rossoblù. L’ultimo Genoa Sassuolo in ordine temporale ha visto un 2 a 2 arrivato in rimonta per i liguri che erano riusciti a rimontare una doppietta di Scamacca con i gol di Destro e Vasquez. La partita giocata nel girone d’andata, invece, ha visto la vittoria del Genoa al Mapei Stadium per 1 a 2 con gol vittoria di Ekuban. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA/ Cagliari Genoa Primavera (risultato finale 2-1): aggancio in classifica! (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA GENOA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La partita è di quelle che può decidere una stagione e, per chi non potesse presenziare al Ferraris di Genova, Dazn mostrerà in esclusiva le immagini della diretta Genoa Sassuolo di domenica 12 maggio. Sarà anche possibile seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che racconterà le azioni più importanti del match aggiornando con costanza il risultato.

GENOA SASSUOLO: FONDAMENTALE PER I NEROVERDI!

Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova accende le sue luci per ospitare la diretta Genoa Sassuolo. La partita varrà per la 36esima giornata di Serie A e mette in palio punti fondamentali per una possibile salvezza per il Sassuolo. I rossoblù arrivano dal convincente pareggio in casa del Milan e cercano continuità nei risultati per chiudere al meglio la stagione.

DIRETTA/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato finale 3-1): Corona mattatore, vittoria toscana (6 maggio 2024)

Fondamentali, invece, i punti per la squadra di Ballardini che occupa il penultimo posto in classifica a quota 29 punti grazie alla vittoria nell’ultima giornata contro l’Inter per 1 a 0 al Mapei Stadium. Al Ferraris servirà una grande prestazione per confermare la categoria e garantirsi un futuro più promettente.

GENOA SASSUOLO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Si accende Marassi con il Ferraris pronto ad ospitare la diretta Genoa Sassuolo dove i due allenatori sono chiamati a fare scelte importanti che potrebbero decidere la partita. Gilardino è tornato da Milano molto soddisfatto e potrebbe riconfermare buona parte degli undici che hanno affrontato il Milan. Retegui dovrebbe ritrovare Gudmundsson in attacco con Ekuban che cerca minutaggio. Badelj, Frendrup e Thorsby andranno a completare il centrocampo davanti ad una difesa confermata e sostenuta da Vasquez, De Winter e Vogliacco.

Ballardini dovrebbe ancora andare a confermare la difesa a tre con Erlic, Ferrari e Kumbulla pronti a formare il terzetto anti-Genoa. Thorstvedt avrà il compito di unire il centrocampo all’attacco formato dalla coppia Pinamonti Laurienté.

GENOA SASSUOLO, LE QUOTE

Per rimanere in Serie A, la squadra di Ballardini è chiamata a ribaltare il pronostico proposto da Snai per la diretta Genoa Sassuolo. Infatti, il 2 in favore degli emiliani è quotato a 3,10 contro l’1 per i padroni di casa a 2,25. La X per il pareggio sale fino a 3,00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA