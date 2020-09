Diretta Genoa Spal Primavera/ Streaming video tv: Grifone favorito nella 1^ giornata

Genoa Spal Primavera viene diretta dal signor Adalberto Fiero, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 19 settembre: anche qui si torna in campo per la prima giornata del campionato 1 2020-2021, e c’è tanta voglia di tornare alla normalità dopo una stagione che si è interrotta presto per il lockdown. Stagione che il Genoa stava conducendo nel migliore dei modi: con l’algoritmo il Grifone ha chiuso al quinto posto la massima serie Under 19 e avrebbe dunque disputato il playoff per arrivare alla fase finale. La Spal invece è una delle neopromosse, che andrà dunque a caccia della salvezza ma con la recondita speranza di fare anche qualcosa in più, sapendo che i rapporti di forza all’interno dei settori giovanili possono cambiare di anno in anno. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Genoa Spal Primavera; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo leggere insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, analizzando più nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Spal Primavera è affidata a Sportitalia, e sarà un appuntamento in chiaro per tutti attraverso sul canale tematico Si Solo Calcio. Sarà poi la stessa emittente a rendere disponibile anche il servizio di diretta streaming video del match, e allora in questo caso bisognerà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPAL PRIMAVERA

Genoa Spal Primavera comincia tra poco: il Grifone ha confermato Luca Chiappino come allenatore e dunque il modulo dovrebbe rimanere quello con il rombo di centrocampo. In porta Vodisek o Ruggiero, nella linea difensiva potremmo vedere Piccardo e Dumbravanu giocare con Nicolò Bettella e Zaccone sugli esterni. A centrocampo Rovella il vertice basso, Cenci il possibile trequartista mentre Cleonise potrebbe agire da mezzala o seconda punta al fianco di Flavio Bianchi, l’altro interno in mediana potrebbe essere Besaggio. La Spal ha cambiato allenatore assumendo Giuseppe Scurto: nel suo possibile 4-3-3 c’è Galeotti in porta, con Raitanen e Pasqualino al centro della difesa mentre Savona e Suffer sembrano essere favoriti per giocare come laterali bassi. Centrocampo con Mamas a giostrare la manovra, Cuomo e Ellertsson possono dargli una mano partendo dalle mezzali e a questo punto nel tridente offensivo potremmo vedere Bertini e Seck fare compagnia a uno tra Minaj e Piht, che sono in ballottaggio per il ruolo di centravanti.

