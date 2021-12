DIRETTA/ Genoa Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA GENOA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tra pochissimi minuti comincerà Genoa Verona Primavera, ci resta giusto il tempo quindi di presentare le statistiche di rossoblù e gialloblù nella prima parte del nuovo Campionato Primavera 1 edizione 2021-2022. Per il Genoa sono numeri abbastanza positivi, perché i granata hanno 14 punti in classifica, frutto finora di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte nelle prime dieci giornate. La differenza reti è in positivo a +5, per il Genoa Primavera infatti abbiamo ben diciassette gol all’attivo a fronte dei dodici invece al passivo finora.

Gli ospiti del Verona Primavera, dal canto loro, sono quasi sulla stessa linea perché hanno invece 13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, un solo pareggio e cinque sconfitte nelle prime dieci giornate. La differenza reti è però sfavorevole per il Verona (-5), perché i gialloblù scaligeri hanno segnato undici gol e ne hanno incassati ben sedici finora. Adesso però basta numeri e parole, perché a parlare dovrà essere il campo: Genoa Verona Primavera finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PRESENTAZIONE PARTITA

Genoa Verona, in diretta lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 15.00 presso il campo Begato 9, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Sfida tra due squadre entrambe a caccia di riscatto. Vale per il Genoa che dopo un inizio di campionato positivo ha progressivamente smarrito brillantezza, anche se nell’ultima trasferta in casa della Fiorentina, pareggiando a reti bianche, è tornato a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive che hanno portato i rossoblu appena sopra la zona play out.

Il Verona dalla sua sembra aver visto interrompersi il momento magico che l’aveva risollevato in classifica, con gli scaligeri che sono incappati in una pesante sconfitta in casa contro il Torino, incassando un poker dai granata dopo tre vittorie consecutive che hanno comunque portato i gialloblu a +2 dal quartultimo posto. Vincere questo scontro garantirebbe una belle fetta di tranquillità e le due squadre giocheranno consapevoli della posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Genoa Verona Primavera, match che andrà in scena al campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Genoa Verona del campionato Primavera 1, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria casalinga del Genoa, abbinata al segno 1 ha una quota di 1.70. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, con il segno X proposto a 3.90. Il successo del Verona, associato al segno 2, quotato a 3.80.



