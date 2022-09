DIRETTA GERMANIA UNGHERIA/ Video streaming tv: i Mondiali 1954 e una grande storia

DIRETTA GERMANIA UNGHERIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Germania Ungheria è ricca di precedenti: tra i più celebri bisogna nuovamente citare i due andati in scena ai Mondiali 1954, perché le due nazionali si erano incrociate già nella fase a gironi (naturalmente si trattava di Germania Ovest) e i magiari, che erano la generazione d’oro, avevano vinto con un clamoroso 8-3. Tuttavia, due settimane esatte più tardi, non era bastato portarsi sul 2-0 dopo pochi minuti: la Germania aveva rimontato e aveva vinto la Coppa Rimet, facendo vivere all’Ungheria forse la più grande delusione nella sua storia.

I magiari prima di quella finale avevano battuto la Germania in otto occasioni, compreso il già citato 8-3; dopo quel ko lo hanno fatto soltanto tre volte e sempre in amichevole. La vittoria più recente è il 2-0 del giugno 2004, partita disputata proprio nello stadio intitolato a quel Fritz Walter che era in campo nella finale del 1954: i gol decisivi per l’Ungheria li aveva segnati Sandor Torghelle, autore di una doppietta. L’altra curiosità? Il Commissario Tecnico dei magiari era Lothar Matthaeus, uno degli eroi della Germania con cui aveva vinto il Mondiale nel 1990, periodo in cui era un costante candidato al Pallone d’Oro. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GERMANIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Ungheria sarà trasmessa dalla televisione satellitare: alcuni match di Nations League vanno in onda su questa emittente che è riservata agli abbonati, è questo il caso della partita in questione il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con la possibilità di assistere alla sfida anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornita a tutti i clienti senza costi aggiuntivi ed è attivabile, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATTENZIONE AI MAGIARI!

Germania Ungheria è in diretta dalla Red Bull Arena di Lipsia, alle ore 20:45 di venerdì 23 settembre: in questa finestra dedicata alle nazionali si conclude la fase a gironi di Nations League 2022-2023, e il match valido per la quinta giornata potrebbe essere importante perché incredibilmente la nazionale magiara potrebbe ottenere la qualificazione aritmetica alla Final Four, sovvertendo tutti i pronostici nel gruppo 3 che era considerato quello di ferro. L’Ungheria però a giugno ha fatto benissimo, battendo due volte l’Inghilterra con tanto di 4-0 al Molineux: il pareggio contro la Germania la mantiene davanti a due giornate dal sogno.

Per Marco Rossi quindi potrebbe arrivare uno straordinario risultato, mentre Hans-Dieter Flick sa bene che il principale obiettivo della sua Germania resta l’imminente Mondiale; la Nations League è un traguardo intermedio che potrebbe essere positivo, ma non certo impellente per quanto lo si voglia andare a raggiungere. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Germania Ungheria; mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo una rapida analisi circa le scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare sul terreno di gioco della Red Bull Arena, leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA UNGHERIA

Nella diretta Germania Ungheria possiamo pensare a un 4-2-3-1 da parte di Flick, che potrebbe chiaramente schierare la formazione migliore: Neuer in porta, difesa con due centrali che possono essere Sule e Rudiger mentre sugli esterni andrebbero a giocare Kehrer a destra, come sempre adattato, e Raum sull’altro versante. A formare la cerniera di centrocampo potremmo poi avere i soliti Kmmich e Goretzka, ma occhio anche a Musiala; davanti Thomas Muller in posizione centrale con la possibilità che Gnabry e Leroy Sané siano i due esterni offensivi, di prima punta un ballottaggio tra Havertz e Werner come già succedeva ai tempi del Chelsea.

L’Ungheria di Marco Rossi si affida al 3-4-2-1: in porta è ballottaggio tra Dibusz e Gulacsi, poi linea difensiva formata da Attila Szalai, Lang e Orban e due esterni che alzano la loro posizione a centrocampo e dovrebbero essere Fiola e Zsoltan Nagy. In mezzo al campo dovrebbe esserci come titolare Adam Nagy, che ben conosciamo in Italia, con Schafer al suo fianco; poi ecco la zona di trequarti con il talento di Szoboszlai, al suo fianco Roland Salli che ha segnato una doppietta in casa dell’Inghilterra e dunque la prima punta che, salvo troppe discussioni sul tema, dovrebbe essere il veterano e capitano Adam Szalai.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Germania Ungheria, partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,24 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 6,00 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della nazionale ospite abbiamo un valore che ammonta a 11,00 volte la giocata con questo bookmaker.











