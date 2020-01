Diretta/ Germania Italia donne (risultato 4-9) streaming video Rai: ottime le azzurre

DIRETTA GERMANIA ITALIA DONNE (4-9): OTTIME LE AZZURRE

Siamo nel corso del secondo quarto tra Italia e Germania, le ragazze teutoniche prendono l’incrocio dei pali. Contropiede Queirolo, fallo e rigore per l’Italia. La Garibotti non sbaglia, siamo sul 5-2. Chiappini replica, 6-2. Azione personale della Tabani che scarica in rete, Italia scatenata, siamo sul 7-2. Altro contropiede Italia, Aiello trova la gioia personale. La Dieke accorcia per la Germania. Tocca alla Palmieri trovare la rete, siamo sul 9-3. Gran botta dalla distanza di Pannasch, Germania che non vuole arrendersi. Il secondo quarto termina sul 9-4, ottima Italia fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Italia donne sarà trasmessa sui canali della televisione di stato, nello specifico su Rai Sport e Rai Sport + che trovate ai numeri 57 e 58: la partita di pallanuoto sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti gli appassionati che, in alternativa, la potranno seguire anche sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi e in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MARLETTA IN RETE

L’avventura europea dell’Italia femminile di pallanuoto inizia contro la Germania. Garibotti! La sblocca subito l’Italia, ottimo inizio. La Eggert risponde subito dopo, pari tedesco. Palmieri riceve palla e spiazza il portiere avversario. Contropiede dell’Italia con Emmolo, tris delle azzurre. Doppietta per la Eggert, grandissima la sua prestazione, siamo sul 3-2. Marletta approfitta della superiorità numerica e cala il poker. Il primo quarto termina con le azzurre avanti, la Germania ha avuto una grande occasione ma ha trovato il palo. Le azzurre stanno disputando un’ottima gara. (agg. Umberto Tessier)

VIA!

Germania Italia donne sta per cominciare: sarà una partita speciale anche per Paolo Zizza, 51enne napoletano che per la prima volta affronta un grande torneo da selezionatore del Setterosa. In precedenza Zizza è stato assistente di Paolo Conti, ma aveva già lavorato con le nazionali giovanili portando la Under 19 all’argento degli Europei (2014); ha legato il suo nome in particolar modo alla Canottieri Napoli che nel 2013 ha riportato in Serie A1, per poi festeggiare quattro anni più tardi uno splendido terzo posto in Champions League. Fabio Conti ha lasciato la guida della nazionale femminile italiana dopo un periodo straordinario nel quale ha vinto l’oro europeo, l’argento olimpico e i bronzi ai Mondiale e agli Europei, oltre ad aver centrato tre secondi posti in World League; adesso inizia una nuova era per la nostra pallanuoto femminile e naturalmente speriamo che i successi possano essere simili, magari anche con qualche oro in più. Nel frattempo però ci dobbiamo mettere comodi per valutare quello che succederà nell’esordio degli Europei di pallanuoto femminile 2020: lasciamo la parola alla vasca della Duna Arena, la diretta di Germania Italia donne prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

I PRECEDENTI

Germania Italia donne si è giocata, guardando agli Europei di pallanuoto femminile, giusto due anni fa: una partita che valeva solo per i piazzamenti finali, perchè ai quarti il Setterosa era stato eliminato dall’Ungheria (9-10) mentre le tedesche, come già visto, erano state demolite dall’Olanda con un clamoroso 2-22. La nostra nazionale non era poi andata troppo lontana da quel punteggio: nella “semifinale” del torneo di consolazione si era imposta per 17-2 ed era così andata ad affrontare la Russia, che a sua volta aveva superato la Francia. Purtroppo le nostre avversarie avevano avuto la meglio, relegandoci al sesto posto; nel 2016 invece eravamo alla Kombank Arena di Belgrado e la sfida si era disputata per il girone eliminatorio – dunque come adesso – l’Italia aveva fatto anche meglio andando a dominare con un incredibile 22-3 in un girone vinto a punteggio pieno. La Germania si era comunque qualificata come quarta, sfruttando il flop di Serbia e Croazia, ma solo per finire ancora in pasto all’Olanda e perdere 2-19, e terminare gli Europei all’ottavo posto. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Germania Italia donne va in scena alle ore 16:00 di domenica 12 gennaio, presso la Duna Arena di Budapest: è l’esordio del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2020. La formula prevede due gruppi da sei squadre ciascuno, con le nazionali che ovviamente si affrontano tutte; le prime quattro di ciascun gruppo accedono poi ai quarti di finale, a differenza di quanto accade con il torneo maschile dunque non ci sono playoff ma il fatto che le avversarie sono cinque permette in buona sostanza di avere una maggiore possibilità di centrare la Top 4. L’Italia si trova in un girone non esattamente abbordabile: oltre all’Olanda campione in carica c’è la temibilissima Spagna ma le altre (appunto Germania, poi Francia e Israele) sono abbordabili e allora si potrebbe prendere quantomeno il terzo posto, che ci porterebbe a sfidare la seconda dell’altro girone. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Germania Italia donne, della quale intanto possiamo presentare gli aspetti principali.

DIRETTA GERMANIA ITALIA DONNE: RISULTATI E CONTESTO

In Germania Italia donne sarà importante non sbagliare l’approccio agli Europei di pallanuoto femminile 2020: il Setterosa di Paolo Zizza ha vinto per cinque volte questa manifestazione ma, dopo il titolo del 2012, si è dovuto accontentare di un semplice bronzo (ottenuto quattro anni fa). Il periodo d’oro di fine anni Novanta e inizio Duemila sembra essere terminato, ma la nostra nazionale rimane nel lotto delle squadre che possono mettere le mani se non altro sul podio che rappresenterebbe già un ottimo risultato per il nostro movimento. La Germania è un’avversaria modesta: due anni fa aveva centrato i quarti ma era andata incontro a una devastante sconfitta (2-22) contro l’Olanda poi campione, e questo ci dà l’esatta misura della differenza che intercorre tra le tedesche e le big di questo sport. Un’occasione per partire con il piede giusto e provare a mettere pressione alle avversarie e magari provare a vincere il girone, naturalmente sarà una cosa complessa ma l’obiettivo per il Setterosa deve essere necessariamente quello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA