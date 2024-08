Ormai è piuttosto chiaro, quella degli organizzatori delle Olimpiadi 2024 di far nuotare gli atleti nella Senna non è stata una grande idea, e Gregorio Paltrinieri ha qualcosa da dire in merito. Lui, come tanti altri nuotatori, si è lamentato non poco dopo essere stato “costretto” ad una performance nell’affluente, che di certo non è conosciuto per le sue acque limpide e incontaminate. Greg è stato fra gli atleti a dover affrontare la gara del triathlon proprio lì dentro, sfogandosi poi sui social con un video davvero esilarante.

Ha voluto infatti condividere un meme sul film “Troppo forte” di Carlo Verdone, in cui in una battuta il protagonista spiega di essersi buttato in una “palude che faceva schifo”, con un’acqua che “faceva schifo” e di ver bevuto “dai sei a sette litri di m***a”. Un’esperienza, dunque, da dimenticare quella di Gregorio Paltrinieri e tanti altri, che alle Olimpiadi di Parigi 2024 si sono ritrovati con questa bella sorpresa. Alcuni di loro hanno anche avuto conseguenze a livello di salute: un nuotatore è stato immortalato mentre vomitava dopo la terribile nuotata.

Olimpiadi 2024, Gregorio Paltrinieri dopo il bagno nella Senna: “Per adesso sto bene ma…”

Gregorio Paltrinieri è solo uno dei tanti che si sono lamentati dopo la nuotata nella senna alle Olimpiadi 2024. Una nuotatrice belga ha infatti raccontato in una breve intervista di aver paura di ammalarsi, e che d’ora in poi si sottoporrà a tutti gli esami del caso dato che la Senna è piena di batteri. Oltre al divertente meme su Verdone, Gregorio Paltrinieri ha voluto esprimersi anche in modo serio, dopo essersi portato a casa una meritatissima medagli a di bronzo.

Il nuotatore delle Olimpiadi 2024 ha dichiarato che la location è stata tra le più difficili che abbia mai provato. “Mi sembra un po’ strano che possa essere questa la gara olimpica”, confessa, per poi ammettere che purtroppo gli atleti non sapevano nulla fino al giorno prima, nemmeno del terribile bagno nella Senna. “Io comunque sto bene, per me questa è la quarta olimpiade”, continua Gregorio Paltrinieri, conosciuto anche come “Greg”. L’atleta conclude poi parlando di quanto la Senna sia sporca e di quanto questa scelta delle Olimpiadi 2024 sia stata pericolosa per l’incolumità di tutti i nuotatori olimpionici in gara.

