Diretta Germania Lettonia/ Risultato live, streaming video tv: outsider! (Mondiali basket 2023, 6 settembre)

DIRETTA GERMANIA LETTONIA: QUARTO INTRIGANTE!

Germania Lettonia, partita in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, si gioca alle ore 10:45 italiane di mercoledì 6 settembre: è il terzo quarto di finale ai Mondiali basket 2023 e, possiamo dirlo, è un match tra due outsider di questa competizione. Una delle due arriverà in semifinale: dal punto di vista della storia la Germania è più navigata e forse anche più completa, ai Mondiali basket 2023 ha ottenuto vittorie squillanti contro Australia (in volata) e Slovenia (larga) ma adesso si trova alla prova del nove e sa che deve fare quel salto di qualità che in passato è mancato anche quando sul parquet c’era Dirk Nowitzki.

La Lettonia è una sorpresa straordinaria: prima partecipazione di sempre alla rassegna iridata, tre giocatori fondamentali fuori dai giochi, successi contro Francia (eliminandola dal torneo dopo una grande rimonta) e Spagna del tutto insperati ma bellissimi, e adesso questo quarto di finale premia una nazionale senza stelle ma con tanto orgoglio e soprattutto talento, perché non si arriva qui senza quello. Vedremo quello che succederà nella diretta di Germania Lettonia, ma aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita valida per i Mondiali basket 2023.

DIRETTA GERMANIA LETTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Lettonia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Qualora non ci possa mettere davanti a un televisore, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita dei Mondiali basket 2023 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; per quanto riguarda la mobilità, va anche detto che Germania Lettonia sarà garantita, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento, anche sulle piattaforme DAZN e Now Tv.

DIRETTA GERMANIA LETTONIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla diretta di Germania Lettonia: come detto, è davvero curioso trovare queste due nazionali a questo livello della competizione. Sulla carta, sarebbe dovuto essere Spagna Francia, un grande classico; invece sono arrivate le outsider, e questo – va detto – con grande merito di una Lettonia che le ha battute entrambe, disegnando un tabellone che ora dà grandi possibilità anche alla Germania che, dal canto suo, ha pienamente meritato di essere qui ai quarti perché ha comunque battuto Australia e Slovenia, dunque con un percorso davvero interessante e intrigante.

Potremmo anche dire che la nazionale tedesca vada dove la porta soprattutto Dennis Schroeder, uno degli NBA con maggiore impatto sul basket FIBA e infatti sempre grande protagonista in questi tornei; la Lettonia invece, senza Kristaps Porzingis e Janis Strelnieks ma anche Dairis Bertans (a roster, ma di fatto indisponibile), punta sul collettivo nel quale notiamo con piacere come sia emerso Andrejs Grazulis, che dal 2019 è in Italia e ha vestito le maglie di Tortona, Trieste e Trento. La palla a due di Germania Lettonia è imminente, noi adesso non vediamo l’ora di assistere al quarto di finale ai Mondiali basket 2023 e scoprire chi lo vincerà…











