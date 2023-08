RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! (oggi 27 agosto)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SI COMINCIA!

Stanno per cominciare le partite che oggi ci daranno i risultati ai Mondiali basket 2023 e oggi il debutto sarà con Italia Repubblica Dominicana, unica partita con inizio già alle ore 10.00 italiane. Fatalmente però in primo piano c’è la situazione del girone H: la vittoria con addirittura 30 punti di scarto del Canada sulla Francia ha destabilizzato le gerarchie del gruppo, non tanto per il risultato in sé (una delle due doveva perdere), ma per le proporzioni e per gli effetti che potrebbe avere sulla Francia, che in caso di altra sconfitta oggi sarebbe eliminata.

Di fronte ci sarà la Lettonia, che ovviamente ha vinto contro il Libano, ma lo ha fatto con ben 39 punti di scarto: il morale dei baltici quindi è altissimo e sentono il profumo dell’impresa, perché la qualificazione in un girone con Canada e Francia sarebbe tale. Per i transalpini invece sarebbe un disastro, ma ci penseremo fra qualche ora, perché sarà l’ultima partita del giorno. Adesso comunque cediamo la parola ai campi: comincia la domenica per i risultati dei Mondiali basket 2023 e c’è subito l’Italia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONDIALI BASKET 2023: ITALIA A CACCIA DELLA SECONDA VITTORIA

I risultati dei Mondiali basket 2023 saranno grandi protagonisti con la seconda giornata della fase a gironi oggi, domenica 27 agosto. Tutti hanno debuttato e di conseguenza oggi tornerà in campo chi ha giocato venerdì, compresa l’Italia, nella rassegna iridata che è ospitata addirittura in tre Paesi differenti, cioè Filippine, Giappone ed Indonesia. Per molti può già essere lo spartiacque dell’intero cammino, con riferimento ovviamente a chi ha perso al debutto, perché una seconda sconfitta sarebbe deleteria. Come vedremo fra poco, questo è il caso soprattutto della Francia, protagonista in negativo l’altro ieri.

Oggi invece andrà a caccia della seconda vittoria l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che ha debuttato con un successo a dire il vero sofferto contro l’Angola, partita che potrebbe comunque essere una utile lezione per il resto del torneo iridato. In campo di nuovo alle 10.00 del mattino (naturalmente secondo il nostro fuso orario) anche nella seconda giornata del girone A per i risultati dei Mondiali basket 2023, l’avversaria sarà la Repubblica Dominicana e di fatto ci sarà già in ballo il primo posto, perché i caraibici arrivano dalla vittoria contro le Filippine. Una sconfitta invece ci costringerebbe a giocarci tutto martedì contro i padroni di casa, ma è uno scenario al quale per adesso non vogliamo pensare…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo proprio dal girone A, che vedrà alle ore 10.00 evidentemente la già citata Italia Repubblica Dominicana e poi alle ore 14.00 Filippine Angola, partita che naturalmente ci dirà chi tra i padroni di casa e gli africani potrà ancora coltivare speranze di accedere alla seconda fase. Gioca nelle Filippine anche il girone D, che oggi ci proporrà alle ore 10.45 Montenegro Egitto e alle ore 14.30 Lituania Messico, le due europee che hanno vinto al debutto hanno quindi l’occasione per chiudere i conti qualificazione e poi giocarsi il primo posto fra due giorni.

Passiamo invece in Giappone per il girone E, che ha un livello medio molto interessante e ci proporrà alle ore 10.30 Australia Germania e alle ore 14.10 Giappone Finlandia: gli australiani e i tedeschi sono tra le Nazionali più ambiziose in questi Mondiali di basket 2023, al debutto hanno vinto e ora ci regaleranno uno scontro di lusso. Da questo punto di vista sarà certamente imperdibile il girone H, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: ci attendono alle ore 11.45 Libano Canada e soprattutto alle ore 15.30 Francia Lettonia, perché i transalpini sono già sull’orlo del baratro e di conseguenza questo sarà il match-clou del giorno tra i risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023

GIRONE A

Ore 10.00 Italia Repubblica Dominicana

Ore 14.00 Filippine Angola

CLASSIFICA: Italia, Repubblica Dominicana 1-0; Filippine, Angola 0-1

GIRONE D

Ore 10.45 Montenegro Egitto

Ore 14.30 Lituania Messico

CLASSIFICA: Lituania, Montenegro 1-0; Messico, Egitto 0-1

GIRONE E

Ore 10.30 Australia Germania

Ore 14.10 Giappone Finlandia

CLASSIFICA: Australia, Germania 1-0; Giappone, Finlandia 0-1

GIRONE H

Ore 11.45 Libano Canada

Ore 15.30 Francia Lettonia

CLASSIFICA: Lettonia, Canada 1-0; Francia, Libano 0-1











