Diretta Germania Macedonia del Nord/ Streaming video tv: Loew per volare ancora

DIRETTA GERMANIA MACEDONIA DEL NORD: TEST OSTICO PER LOEW

Germania Macedonia del Nord è in diretta dalla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg, alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo: si gioca per la terza giornata nel gruppo J delle qualificazioni Mondiali 2022. Una partita interessante, in un girone che deve ancora svilupparsi secondo i suoi rapporti di forza: la Germania arriva all’appuntamento a punteggio pieno, forte della vittoria in Romania che però è stata sofferta, e spera con un altro successo di fare il vuoto come del resto ogni tipo di pronostico indica.

Probabili formazioni Germania Macedonia del Nord/ Quote, Timo Werner sotto esame

Attenzione però ai balcanici, che dopo aver sfiorato l’impresa proprio in terra rumena hanno schiantato il Liechtenstein: certo un avversario abbordabile, ma comunque la manita rifilata alla piccola nazionale ci ha detto che potrebbero esserci sorprese. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Germania Macedonia del Nord, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GERMANIA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Germania Macedonia del Nord non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA MACEDONIA DEL NORD

Potrebbe esserci qualche modifica in Germania Macedonia del Nord, almeno da parte di Joachim Loew: il CT tedesco potrebbe riportare Werner al centro dell’attacco con Gnabry e Leroy Sané, o anche Havertz, che agirebbero sulle corsie laterali del tridente, mentre a centrocampo uno dei candidati è il giovanissimo Wirtz che potrebbe avere un posto come mezzala, dando respiro a Gundogan o Goretzka con Kimmich confermato. In difesa, Rudiger e Ginter formeranno la coppia centrale a protezione di Neuer; Klostermann e Emre Can potrebbero agire ancora come terzini. Tutto confermato per la Macedonia del Nord di Igor Angelovski: Dimitrievski il portiere, davanti a lui Musliu e Ristevski con difesa che viene completata dagli esterni Ristovski e Alioski, con loro formano delle catene laterali Radeski e Elmas che partono più avanti, dunque affiancando i due mediani. Qui dovrebbero agire Bardhi e Spirovski; il tandem offensivo prevede il veterano Pandev e Trajkovski, anche se bisogna stare attenti a Nestorovski che per stavolta potrebbe avere una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Germania Macedonia del Nord, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,10 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 8,75 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 20,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



